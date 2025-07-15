متحف ملوى ينظم فعاليات التدريب الصيفي لطلاب كليات الآثار

نظّم متحف ملوي فعاليات التدريب الصيفي لطلاب كليات الآثار، بهدف تعريفهم برسالة المتحف تجاه المجتمع، إلى جانب التدريب على مهارات الشرح والإرشاد السياحي.

وأوضحت إدارة المتحف أن التدريب يهدف كذلك إلى صقل مهارات الطلاب في التعامل مع الجمهور، والتعرف على سيناريو العرض المتحفي، ومحتويات المعرض، وأقسام المتحف المختلفة.

وفي سياق متصل، أعلن متحف ملوي عن بدء تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية لدخول الزائرين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لينضم بذلك إلى منظومة رقمنة المتاحف المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن متحف ملوي أُنشئ وافتُتح لأول مرة عام 1963، ثم أُعيد افتتاحه عام 2016، عقب الانتهاء من ترميمه وتطويره وتأهيله، بعد تعرضه للتخريب والسرقة في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها البلاد عام 2013.

ويتكون المتحف من مبنى مكوَّن من طابق واحد، يضم مجموعة من المقتنيات الأثرية من عصور تاريخية متنوعة، من أبرزها: تمثال لإحدى بنات الملك أخناتون من عصر الأسرة الثامنة عشرة، ومحتويات مقبرة «حنّو» المكتشفة في منطقة دير البرشا، إلى جانب مقتنيات نادرة تُجسّد جوانب من الحياة اليومية، ومجموعة من التماثيل البرونزية والخشبية، وتمائم القاشاني لمعبودات مختلفة.