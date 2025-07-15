أخبار الوادي الجديد: إزالة تعديات على مساحة 15 فدانا.. ودورات تدريبية عن تحديثات كارت الفلاح

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

رئاسة مركز الخارجة: إزالة تعديات على مساحة 15 فدانا أملاك دولة بقرية جناح

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتى أسفرت عن ضبط حالة تعدٍ في المهد بمساحة 15 فدانًا بمنطقة عين الغراب التابعة لقرية جناح ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها للحفاظ على أملاك الدولة.

وقال جهاد المتولي رئيس المركز إن الوحدة المحلية تناشد المواطنين عدم التعدي على أراضي الدولة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة، والحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية الجميع، والوحدة المحلية عازمة على التصدي بكل حزم لأي محاولة للاستيلاء على هذه الأراضي.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بالقرية، تحت إشراف محمد أحمد عثمان، رئيس القرية، بحملة نظافة شملت الحملة المنازل والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، حيث تم كنس ورفع القمامة والمخلفات الزراعية لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

كما تم تجهيز وإعداد الصوب الزراعية التابعة للوحدة المحلية لزراعتها بالخضروات، وذلك في إطار حرصها على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير المنتجات الزراعية الطازجة لأهالي القرية.

زراعة الوادي الجديد: عقد دورات تدريبية عن تحديثات منظومة كارت الفلاح بالمحافظة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ دورات تدريبية متخصصة للتدريب علي تحظيثات منظومة كارت الفلاح والتى حاضر فيها هيثم سيد توفيق مدير مشروع كارت الفلاح بشركة التكنولوجيا لتشغيل المنشات المالية، المهندسة نجلاء حسن السعداني المدير التنفيذي لكارت الفلاح بمحافظة الوادي الجديد والمهندسة ايمان حامد مدير مركز المعلومات ومسئول كارت الفلاح بالمديرية و المهندسة سامية محمد السعيد مدير ادارة النخيل و مسئول كارت الفلاح بالمديرية والمهندسة مني قمرة ادارة الاحصاء ومسئول كارت الفلاح بمديرية الزراعة والمهندسين والمشرفين الزراعين بالجمعيات والوحدات الزراعية.

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ان تلك الدورات تأتي فى اطار توجه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي نحو استكمال التحديثات علي منظومة كارت الفلاح لاضافة مضخات المياة علي منظومة الحيازات الزراعية لإحكام الرقابة والسيطرة علي عمليات توزيع الاسمدة الزراعية بهدف وصول الاسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعيين، وذلك من خلال انشاء منظومة الكترونية متكاملة تتيح ميكنة جميع اجراءات وتنفيذ ومتابعة خطط توزيع الاسمدة.

وأضاف المرسى أنه جرى التدريب على كيفية ادخال البيانات علي أيقونة مضخات المياه المضافة حديثا علي منظومة الحيازات الزراعية وتمت الإجابة على جميع الأسئلة والمشاكل التي تم طرحها والتي تقابل مستخدمي التابلت والمزارعين.

أسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد اليوم الإثنين



شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد ، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في المحافظة.

ويهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية، لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.

إليكم أحدث أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين، وفقًا لحركة البيع والشراء صباح اليوم.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 7 إلى 10 جنيهات، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 10 و13 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 9 إلى 13 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 13 جنيهًا للكيلوجرام.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 40 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 35و40 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 25 إلى 30 جنيهًا، والموز بين 30و35 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 40 و50 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية.

وأعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، على استمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع، إلى جانب التأكد من توافر الخضراوات والفاكهة في كافة المنافذ الثابتة والمتحركة، وذلك لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وجودة جيدة.

وأشاد المواطنون ، بجهود الصوب الزراعية في توفير منتجات طازجة على مدار العام، مؤكدين أن الأسعار الحالية تعد مناسبة مقارنة بالفترات السابقة.