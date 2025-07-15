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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألف سلامة عليك يا حبيبي.. عواد يدعم أحمد حسام بعد الإصابة

احمد حسام
احمد حسام
يارا أمين

حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، على دعم زميله أحمد حسام، لاعب الفريق الأول بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

ونشر عواد صورة لأحمد حسام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق قائلا: “الف سلامة عليك يا حبيبي ، إن شاءالله ترجع أحسن من الأول”.

إصابة أحمد حسام

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض أحمد حسام مدافع الفريق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال ودية أورانج التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في إطار الاستعداد للموسم الجديد .

وخضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية خلال الآونة الأخيرة، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر  أن يخضع أحمد حسام لجراحه الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة .

محمد عواد حارس مرمى الزمالك أحمد حسام إنستجرام

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