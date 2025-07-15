نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في إضافة لقبه الثاني في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكبير على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في نهائي نسخة 2025، والتي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة موسّعة ضمت 32 فريقاً لأول مرة في تاريخ البطولة، ضمن النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

البطولة التي بدأت رسمياً عام 2000 كامتداد لمنافسات "الإنتركونتيننتال"، والتي كانت تُقام منذ عام 1960 بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، أصبحت منصة لتتويج أفضل أندية العالم، وشهدت خلال نسخها المتعددة سيطرة واضحة للأندية الأوروبية، لا سيما الإسبانية.

ويُعد ريال مدريد الإسباني هو الفريق الأكثر تتويجاً بلقب البطولة عبر تاريخها، برصيد 5 ألقاب جاءت في أعوام: 2014، 2016، 2017، 2018 و2022.

قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس العالم للأندية:

ريال مدريد: 5 مرات (2014، 2016، 2017، 2018، 2022) برشلونة: 3 مرات (2009، 2011، 2015) تشيلسي: مرتان (2021، 2025) كورينثيانز: مرتان (2000، 2012) بايرن ميونخ: مرتان (2013، 2020) أندية توجت بالبطولة مرة واحدة: ليفربول (2019) ساو باولو (2005) إنترناسيونال (2006) ميلان (2007) مانشستر يونايتد (2008) إنتر ميلان (2010)

بهذا الإنجاز، يعزز تشيلسي مكانته بين نخبة أندية العالم، مستفيداً من النظام الجديد للبطولة والذي أتاح مزيداً من التنافسية والفرص للفرق الكبرى في الساحة العالمية.