عربية النواب: إنجازات مصر فى النقل والصناعة تحققت بدعم مباشر من الرئيس السيسى

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من قام ببث تسجيل صوتى كاذب ومغرض الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة والذى تمت فيه الاشارة كذباً إلى هشاشة البنية التحتية المصرية وأن حريق رمسيس وغيرها سببها ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية مؤكداً على ضرورة تقديم كل من يقومون ببث مثل هذه الأكاذيب والشائعات الى المحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة للقضاء على مثل هذه الظواهر الخطيرة.



وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن استمرار بث مثل هذه الأكاذيب دليل قاطع على أن مصر لاتزال تتعرض للمخاطر والأكاذيب والتى تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهتها بكل حسم وقوة مشيداً بالوعى الكبير لدى جميع المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية لافشال وإفساد مثل هذه الأكاذيب والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.



وذكر أن أكبر دليل على ذلك وقوف المصريين صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة وتأييد ودعم جميع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى داخلياً وخارجياً.

ووجه التحية للفريق كامل الوزير على جهوده فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بكل حرفية ومهنية لتطوير وتحديث كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بقطاعى النقل والصناعة.

وأكد أن النجاحات والإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر والفريق كامل الوزير وجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعمال الشرفاء داخل وزارتى النقل والصناعية من التطوير والتحديث الحقيقيين تاريخية وغير مسبوقة فى تاريخ مصر ولم تتحقق إلا فى عهد الرئيس السيسى وبدعم مباشر من القيادة السياسية صاحبة الفضل الأول فى اختيار الفريق كامل الوزير فى هذا الموقع الحكومى رفيع المستوى موجهاً تحية قلبية لكل هؤلاء الأبطال الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للدخول بمصر إلى الجمهورية الجديدة

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من كل القوى السياسية والحزبية والشعبية الوطنية ألا تشيد بمن يحققون الإنجازات لمصر ولكن بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهم بدلاً من توجيه سهام الانتقادات وبث الأكاذيب والافتراءات ضدهم معرباً عن ثقته التامة فى أن جميع القيادات بالمؤسسات المصرية سوف يواصلون مسيرة العطاء وبلا حدود لمصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وعدم اعطاء أى اهتمام لكل من يحالون بث الشائعات والأكاذيب ضدهم.

وكانت وزارة النقل قد أصدرت بياناً اعلامياً نفت فيه صلة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالتسجيل الصوتي الكاذب والمدلس والمغرض المنسوب الى سيادته، والمتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن اشارة الى هشاشة البنية التحتية المصرية و ان حريق سنترال رمسيس و غيرها سببها ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية.

وأكدت وزارة النقل، أن هذا التسجيل لايمت بصلة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وانه تسجيل كاذب ومدلس ومغرض يهدف الى اثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين والتقليل من انجازات الدولة المصرية والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم انجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن.

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