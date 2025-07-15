قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوائم انتظار.. بشرى سارة للمتقدمين لمسابقات وظائف المعلمين
صدى البلد يكشف تفاصيل الأزمات الثلاث بالأهلي
ضربة جديدة في غزة| كمين محكم يستهدف جنود الاحتلال.. ما حصيلة الخسائر؟
الدفاع الجوي الروسي: تدمير 55 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
ننشر تفاصيل توقيع بروتوكول استقبال طلاب معهد الكوزن المصري الياباني بمركز مصلحة الكفاية الإنتاجية
أسعار الذهب اليوم في مصر |فيديو
الأرصاد تحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار رعدية في تلك المحافظات
لن أستسلم.. ترامب يعبر عن إحباطه من بوتين في مقابلة مع بي بي سي
محمد شريف: بدون مبالغة الأهلي هو جنة كرة القدم في مصر وإفريقيا
الأرصاد: الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة
أمطار غزيرة وسيارات مغمورة بالمياه.. إسبانيا تشهد موجة من الفيضانات العارمة
تطبق في سبتمبر | إجازة 4 أشهر وإلزام الشركات بدور حضانة.. انتصار للأمهات العاملات بامتيازات استثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عربية النواب: إنجازات مصر فى النقل والصناعة تحققت بدعم مباشر من الرئيس السيسى

أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من قام ببث تسجيل صوتى كاذب ومغرض الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة والذى تمت فيه الاشارة كذباً إلى هشاشة البنية التحتية المصرية وأن حريق رمسيس وغيرها سببها ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية مؤكداً على ضرورة تقديم كل من يقومون ببث مثل هذه الأكاذيب والشائعات الى المحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة للقضاء على مثل هذه الظواهر الخطيرة.


وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن استمرار بث مثل هذه الأكاذيب دليل قاطع على أن مصر لاتزال تتعرض للمخاطر والأكاذيب والتى تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهتها بكل حسم وقوة مشيداً بالوعى الكبير لدى جميع المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية لافشال وإفساد مثل هذه الأكاذيب والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.


وذكر أن أكبر دليل على ذلك وقوف المصريين صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة وتأييد ودعم جميع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى داخلياً وخارجياً.

ووجه التحية للفريق كامل الوزير على جهوده فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بكل حرفية ومهنية لتطوير وتحديث كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بقطاعى النقل والصناعة.

وأكد أن النجاحات والإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر والفريق كامل الوزير وجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعمال الشرفاء داخل وزارتى النقل والصناعية من التطوير والتحديث الحقيقيين تاريخية وغير مسبوقة فى تاريخ مصر ولم تتحقق إلا فى عهد الرئيس السيسى وبدعم مباشر من القيادة السياسية صاحبة الفضل الأول فى اختيار الفريق كامل الوزير فى هذا الموقع الحكومى رفيع المستوى موجهاً تحية قلبية لكل هؤلاء الأبطال الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للدخول بمصر إلى الجمهورية الجديدة
وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من كل القوى السياسية والحزبية والشعبية الوطنية ألا تشيد بمن يحققون الإنجازات لمصر ولكن بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهم بدلاً من توجيه سهام الانتقادات وبث الأكاذيب والافتراءات ضدهم معرباً عن ثقته التامة فى أن جميع القيادات بالمؤسسات المصرية سوف يواصلون مسيرة العطاء وبلا حدود لمصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وعدم اعطاء أى اهتمام لكل من يحالون بث الشائعات والأكاذيب ضدهم.

وكانت وزارة النقل قد أصدرت بياناً اعلامياً نفت فيه صلة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالتسجيل الصوتي الكاذب والمدلس والمغرض المنسوب الى سيادته، والمتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن اشارة الى هشاشة البنية التحتية المصرية و ان حريق سنترال رمسيس و غيرها سببها ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية.

وأكدت وزارة النقل، أن هذا التسجيل لايمت بصلة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وانه تسجيل كاذب ومدلس ومغرض يهدف الى اثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين والتقليل من انجازات الدولة المصرية والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم انجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن.

أحمد فؤاد أباظة لجنة الشئون العربية الحكومة كامل الوزير وزارة النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نقيب الزراعيين

صرف 4 أشهر لأصحاب المعاشات بنقابة الزراعيين

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..قريباً

حادث كوبري القبة

أتوبيس نقل جماعي يصطدم بـ معرض سيارات في حدائق القبة

لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة.. مصر وقطر تقودان جهود التهدئة

صورة أرشيفية

نافذة أمل جديدة| تحرك دبلوماسي بين القاهرة والدوحة لوقف إطلاق النار في غزة.. خبير يوضح

وزير السياحة والآثار

بـ250 برنامجًا.. المنشآت الفندقية تطرق أبواب العالمية بـ التدريب الرقمي

بالصور

كلوب ساندوتش الدجاج بثلاث طبقات غنية ونكهة لا تقاوم

طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج
طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج
طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج

أمل جديد في انخفاض أسعار السيارات الكهربائية بسبب هذه البطارية

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نشرة المرأة والمنوعات| 3 أبراج حياتها هتتغير للأفضل قريبا.. أنت منهم؟| أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني.. القصة الكاملة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بسبب خطأ فادح.. سيارة تكلف فولفو أكثب من مليار دولار خسائر

فولفو
فولفو
فولفو

فيديو

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

نادية السيد واية حبيب

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

الفنان أحمد وفيق

الفنان أحمد وفيق: الريبرتوار مهم.. لكننا مش هنعيش عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد