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مفاجآت وجدل.. ظواهر استثنائية في مونديال الأندية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجآت وجدل.. ظواهر استثنائية في مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
أمينة الدسوقي

شهدت النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة 32 فريقا لأول مرة، في تجربة حملت الكثير من المفاجآت والجدل، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

أمريكا أرض التجديدات الكروية

كعادتها، أثبتت الولايات المتحدة أنها ساحة التجارب الكبرى لكرة القدم، كما كانت الحال في مونديال 1994، الذي شهد لأول مرة تطبيق نظام احتساب 3 نقاط للفوز، ومنع حراس المرمى من التقاط الكرة العائدة من زملائهم بالقدم.

وفي نسخة 2025 من مونديال الأندية، لم تخل البطولة من مشاهد غير تقليدية، تراوحت بين قرارات تحكيمية مدعومة بتقنيات جديدة، وتدخلات سياسية لافتة، وصولا إلى تقلبات الطقس التي أثرت على سير المباريات.

ترامب يقتحم منصة التتويج

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعدما شارك لاعبي تشيلسي الإنجليزي لحظات التتويج بلقب البطولة، إذ أصر على التواجد بينهم خلال مراسم رفع الكأس، رغم محاولات جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، إخراجه من الصورة.

ورغم دهشة لاعبي تشيلسي، بقي ترامب في المشهد حتى لحظة رفع القائد رييس جيمس الكأس، في لقطة استثنائية تناقلتها وسائل الإعلام العالمية.

“كاميرا الحكم” رؤية جديدة للمباريات

من أبرز الابتكارات التي شهدتها البطولة، استخدام "كاميرا الحكم" (Ref-Cam) بشكل رسمي للمرة الأولى في بطولة كبرى، بعد تجارب محدودة في بعض الدوريات الأوروبية.

وتمكنت الجماهير من مشاهدة لقطات الأهداف والقرارات التحكيمية من منظور الحكم نفسه، ما أضفى بعدا تفاعليا جديدا على النقل التلفزيوني، وفتح نقاشا أوسع حول قرارات الحكام من زاوية رؤيتهم الفعلية.

عقود مؤقتة حلول اضطرارية

تزامن إقامة البطولة مع نهاية الموسم الكروي في أوروبا، ما تسبب في أزمة تعاقدية للعديد من النجوم الذين انتهت عقودهم بنهاية يونيو.

واضطرت بعض الأندية، مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وبنفيكا، إلى توقيع عقود قصيرة الأجل مع لاعبيها لتمكينهم من المشاركة، كما حدث مع توماس مولر، ولوكا مودريتش، وأنخيل دي ماريا، في سابقة قلما تحدث في البطولات الكبرى.

الطقس يؤجل المباريات

لم تكن الظروف المناخية في صالح منظمي البطولة، إذ تسبب سوء الأحوال الجوية في تأجيل بعض المباريات أو إيقافها لفترات طويلة، حرصا على سلامة اللاعبين والجماهير.

وكان من أبرز المتضررين فريق الأهلي، الذي توقفت مباراته أمام بالميراس البرازيلي بسبب توقعات بعواصف قوية، كما تأثرت مواجهة بنفيكا وأوكلاند سيتي في دور المجموعات بالظروف ذاتها.

ورفعت لافتات "سوء الأحوال الجوية" على شاشات الملاعب في أكثر من مناسبة، لتنبيه الجماهير إلى تأجيل أو تعليق المباريات.

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