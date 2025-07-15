الشرقاوي: التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا الأعلى في القارة خلال 10 سنوات

قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا يعد الأعلى في القارة الأفريقية خاصة خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع برنامج صباح الخير يا مصر، على قناة الأولى، أن هناك تقدم كبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول أفريقيا خلال السنوات الماضية.

وأكد الدولة المصرية شهدت طفرة في العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية في عهد الرئيس السيسي، وهناك توسع كبير في السوق الأفريقي حيث بلغ إجمالي الصادرات للدول الأفريقية 9.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك قدرة مصرية واختراق للأسواق الأفريقية بشكل جيد ونحتاج إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية، وهناك فرص جيدة للاقتصاد المصري في السوق الأفريقية.