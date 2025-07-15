أسعار وأنواع الأسماك بأسواق الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الأسماك الطازجة بأسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، حيث بلغ سعر كيلو البلطي الطازج في الأسواق المحلية 115 جنيها، وكذلك استقر سعر البلطي القادم من مفيض باريس عند 25 جنيهًا للكيلو، ما جعل إقبال المواطنين على شراء الأسماك كبيرا.
أسعار الأسماك في الوادي الجديد
البلطي 115 جنيها للكيلو
المبروك 97 جنيهًا للكيلو
البوري يبلغ سعر الكيلو 187 جنيهًا
المكرونة يتراوح من 163 لـ 170 جنيهًا
البياض يتراوح سعره من 95 إلى 100 جنيهًا
الجمبري يتراوح من 330 إلى 340 جنيهًا للكيلو
توافر منتجات مزارع الاستزراع السمكي
وتشهد أسواق الوادي الجديد استقرارًا في أسعار الأسماك الطازجة نتيجة لعدة عوامل، منها توافر الإنتاج من مزارع الاستزراع السمكي، وتنوع الأصناف، والاهتمام بالأكثر مبيعًا في الأسواق، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي لتقليل الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتعتمد محافظة الوادي الجديد بشكل رئيسي على توفير الأسماك الطازجة من مزارع الاستزراع السمكي المتوفرة في جميع القرى والمراكز، ويتم استيراد بعض الأسماك غير المتوفرة من المحافظات المجاورة لتوفير احتياجات المواطنين، وإضافة أصناف جديدة مثل الجمبري والكابوريا وغيرها من الأصناف البحرية، نظرًا لعدم وجود مسطحات مائية كبيرة أو بحيرات طبيعية تغذي السوق المحلية باستمرار.