محافظ المنوفية يلتقي حالة إنسانية ويقرر صرف مساعدة مالية وعينية لها

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم بأحد الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك عقب لقائه به بجولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة السادات بحضور المحاسب صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ، وذلك في استجابة فورية للتعرف علي مطالبه والاستماع إلى شكواه ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر وتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم بما يحقق الصالح العام.

وأمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية وعينية للحالة تعينه علي متطلبات الحياة المعيشية مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية ، فيما كلف العلاقات العامة باصطحاب الحالة إلى مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة بميت خلف لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية اللازمة لتوفير حياة كريمة وآمنة.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل المباشر مع كافة المواطنين ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لرفع العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدم