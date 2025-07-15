الهلال السعودي يسعى لتمديد عقد بونو

كشفت بعض التقارير السعودية موقف الدولي المغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، بشأن مفاوضات تجديد عقده حتى عام 2027.

وأكدت صحيفة “عكاظ” أن الإدارة الهلالية تسعى إلى توقيع عقد جديد مع ياسين بونو يضمن استمراره لموسم إضافي، علمًا أن عقده الحالي ينتهي في أغسطس 2026.

وأشادت الصحيفة بأداء بونو مع "الزعيم"، خاصة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب مساهمته في تتويج الفريق بأربعة ألقاب محلية، شملت كأس السوبر السعودي (مرتين)، دوري روشن للمحترفين، وكأس الملك.

وكان الهلال قد تعاقد مع بونو صيف عام 2023 قادمًا من إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لثلاثة مواسم.