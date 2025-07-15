استكمال أعمال تسليم الوحدات السكنية بحي الروضة بديل العشوائيات برأس غارب

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن تطوير المناطق العشوائية وتعويض المستحقين بوحدات سكنية بديلة تضمن لهم حياة كريمة، تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها في استكمال تسليم الوحدات السكنية بحي الروضة "بديل العشوائيات" بمدينة رأس غارب ضمن المرحلة الرابعة للمشروع.

وأكد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم اليوم تسليم عدد 5 بلوكات سكنية جديدة للمستحقين بحي الروضة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد البلوكات التي تم تسليمها إلى 486 بلوك سكني حتى تاريخه، ضمن خطة متكاملة تستهدف إنهاء ملف العشوائيات بالمحافظة.

ويذكر أن عملية التسليم تتم وفق جداول محددة لضمان حصول كل مستحق على وحدته السكنية دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن حي الروضة يمثل أحد النماذج الحضارية للمشروعات السكنية التي توفر بيئة آمنة وخدمات متكاملة للأهالي، كبديل كريم للمناطق غير المخططة.