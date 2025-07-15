ختام فعاليات مهرجان المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة .. اليوم

ينطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حفل ختام الدورة الثامنة عشر من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، ويقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

ينطلق حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم عن فعاليات الدورة ال 18 من المهرجان، ويلي ذلك عدد من الكلمات من اللجنة العليا للمهرجان، وبعد ذلك يتم تكريم الفنان فتحي عبد الوهاب، ويختتم الحفل بإعلان الجوائز وتعلنها لجنة التحكيم التي ضمت كل من الفنان اليوناني إيفدوكيموس تسولاكيدس رئيس لجنة التحكيم، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتورة ليلى عبد المنعم، الفنان الكويتي عبد العزيز صفر، الفنان عمرو عبد الله، الفنان سامح بسيوني، المخرج أحمد خالد أمين، ومقرر لجنة التحكيم ماجي أحمد.

وضمت اللجنة العليا للمهرجان نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان ، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان والدكتور طارق عبد المنعم.

تعد هذه الدورة من المهرجان أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية من إيطاليا، اسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة والأردن وتنقسم مسابقات دورة هذا العام لمحورين ( العروض الطويلة والعروض القصيرة )، وتقدم للمشاركة في دورة هذا العام 105 عرض مسرحي من داخل مصر وخارجها في محور العروض الطويلة تم اختيار 10 عروض منهم للمشاركة، و65 عرض في محور العروض القصيرة تم اختيار 11 عرض منهم للمشاركة.