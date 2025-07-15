قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون عذر.. غياب وسام أبو علي يثير غضب الأهلي.. وهذا موقف الإدارة
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري
بيريز يرحب بعودة نجم ريال مدريد: تمنحنا دفعة للاستمرار
كان مشرقا ومنيرا.. الشيخ خالد الجندي يصف وجه النبي
صحة غزة: 93 شهيدا و278 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة
غارة إسرائيلية تستهدف وسط السويداء في سوريا
مسئولة أممية: حياة مليوني فلسطيني في غزة على المحك بسبب نقص الغذاء
اجتماعات مكثفة بالقاهرة بين مفاوضين من قطر إسرائيل حول أزمة غزة
سوريا تُغلق السويداء.. إعلان حظر تجول حتى إشعار آخر والقوات تتجه للمدينة
اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية بالقاهرة لمناقشة إدخال المساعدات إلى غزة
قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الغرف التجارية: انخفاض أسعار السيارات وارتفاعات المبيعات بنسبة 94%

سوق السيارات
سوق السيارات
علي مكي

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسعار السيارات شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة عدة عوامل رئيسية على رأسها تراجع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري.


وأوضح زيتون ، في تصريحات تلفزيونية أن سعر الدولار، الذي كان يصل في نفس التوقيت من العام الماضي إلى نحو 70 جنيهًا، واليورو الذي تجاوز 75 جنيهًا، تراجع حاليًا إلى أقل من 50 جنيهًا، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد وبالتالي على أسعار السيارات في السوق المحلي. 


وأضاف أن دخول خطوط إنتاج جديدة وعلامات تجارية جديدة إلى السوق ساهم بشكل كبير في زيادة المنافسة، خاصة في فئات السيارات المتوسطة والشعبية، مما أدى إلى تخفيض الأسعار بشكل ملموس، حيث شهدت بعض السيارات التي كانت تُباع بأسعار تفوق المليون جنيه انخفاضًا إلى حدود 750 ألف إلى 800 ألف جنيه.


ونفى منتصر زيتون ارتباط هذه الانخفاضات بمبادرة دعم تصنيع السيارات في مصر، مؤكداً أن ذلك يرجع للاستراتيجية الجديدة للقطاع التي أدخلت خطوط إنتاج جديدة، مما أسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بنسبة تصل إلى 15%.


ونفى حدوث أي تراجع في مبيعات السيارات، بل أشار إلى نمو ملحوظ حيث ارتفعت مبيعات السيارات إلى 94% عن العام الماضي.


أما عن توقعاته للفترة القادمة، فأكد زيتون أن سوق السيارات سيشهد استقرارًا في الأسعار طالما استقر سعر صرف العملات الأجنبية، مع احتمالية حدوث انخفاض إضافي في حال استمرار هبوط سعر الدولار، لكنه استبعد حدوث ارتفاع في الأسعار في الوقت الراهن.

سوق السيارات شعبة السيارات الغرف التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

القضاء ينتصر لأرملة الفنان إحسان الترك بعد تهديدها.. القصة الكاملة

القضاء ينتصر لأرملة الفنان إحسان الترك بعد تهديدها.. القصة الكاملة

بالصور

تنظيف الرئة وطرد المخاط بـ 3 وصفات طبيعية خارقة

تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
تنظيف الرئة

زياد برجي يدخل فى نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء شقيقه

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

أفضل 5 سيارات كهربائية لعام 2025 يثق فيها الأمريكيون

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لدايت صحى.. عصير الأفوكادو والموز واللوز

عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..

فيديو

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد