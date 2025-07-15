الضرائب تعلن قواعد رد ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، تقرير حول الخدمات الضريبية المقدمة للممولين ضمن سلسلة التيسيرات الضريبية التي وجهت بها وزارة المالية .

قالت المصلحة في تقرير صادر عنه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي يتضمن إلتزام الضرائب باستلام ورد الضريبة للممول خلال 5 أيام عمل.

اشترطت المصلحة لرد الضريبة على القيمة المضافة للممول، ضرورة ارفاق كافة المستندات اللازمة للرد تحت المراجعة خلال 5 أيام عمل.

أضافت المصلحة أنه حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

أما في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.

ونشرت مصلحة الضرائب دليلا للممولين بشأن الإإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt