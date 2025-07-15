القبض على موظف وعامل طمسا لوحات دراجة نارية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تحذير ناشر المقطع من شخصين يستقلان دراجة نارية لتغطيتهما لوحاتها المعدنية بكيس بلاستيكى حال سيرهما بالقاهرة خشية إرتكابهما وقائع سرقة بإستخدام الدراجة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية ومستقلاها موظف ، وعامل مقيمان بنطاق محافظة الجيزة).
وبمناقشتهما قرر قائدها بقيامه بترك الكيس المشار إليه على اللوحات المعدنية الخاصة بالدراجة سهواً حال قيامه بتنظيفها.
تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية.