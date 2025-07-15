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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين أمين تقلد فيفي عبده داخل حمام السباحة: يا لهوي يا بوسي

نسرين امي
نسرين امي
منار نور

فاجأت الفنانة نسرين أمين جمهورها بمقطع فيديو طريف شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيه داخل حمام السباحة وهي تقلد الفنانة فيفي عبده خلال تواجدها في الساحل الشمالي.
 

وظهرت نسرين في الفيديو وهي تردد بأسلوب ساخر جملة شهيرة لـ فيفي عبده قائلة: "بيشدني في المياه يا لهوي.. يا بوسي يا لهوي!"، وعلقت على الفيديو قائلة: "يا لهوي يا بوسي.. فيفي عبده.. الساحل.. يلهوي."

لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بخفة ظل نسرين وروحها المرحة، فيما اعتبره البعض تقليداً لطيفًا وغير تقليدي لنجمة تتمتع بشخصية عفوية مثل فيفي عبده

كانت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، قد عبرت عن استيائها من الشائعات التي تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن هذت الامر انتشر بشكل واسع النطاق خلال الفترة الاخيرة.

واضافت فيفي عبده، في تصريحات تليفزيونية، أن الشائعات بتموتني كل يوم وكمان الشائعات بتموت الفنان عادل إمام، متابعا أن:"الدنيا بقت وحشه واتغيرت تماما وبقي في جشع".

وتابعت فيفي عبده، أن: "قبل ما يدفنوا الميت بيدوروا على الميراث، والسنين عماله بتجري وعمري بيجري، واتمنى من ربنا طيلة العمر شوية".

نسرين امين فيفي عبده الساحل الشمالي

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