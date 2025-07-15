قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات الدروز يعبرون من الجولان المحتل إلى سوريا دعما لأبناء طائفتهم
بيراميدز يصدم الزمالك ويرفض التفريط فى نجم الفريق
الخارجية السورية: نحمل إسرائيل مسؤولية هجوم السويداء بالكامل
بسبب زيزو | أزمة كبيرة بين الأهلي وإمام عاشور
دعاء الركوع في الصلاة وهل يجوز قراءة القرآن فيه؟ تعرف عليه
سكان جزر مضيق توريس يخسرون قضيتهم المتعلقة بالمناخ ضد الحكومة الأسترالية
الحزم السعودي يتراجع عن ضم نجم الأهلي لهذا السبب
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة في المقر الصيفي بالعلمين .. غدا
هقف ضد أي حد يعادي الفن| تصريح صادم من طارق الشناوي بسبب حفيدة أم كلثوم
51 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في البوسنة ومقدونيا
مفوضية الأمم المتحدة: محاولات إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو تهجير قسري دائم
750 ألف دولار | تفاصيل مثيرة في انتقال لاعب الأهلي إلى النجم الساحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ياسمين فؤاد: أصبحنا متوافقين بين قطاعي البيئة والتعدين في مصر

قطاعي البيئة والتعدين
قطاعي البيئة والتعدين
حنان توفيق

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر  للتعدين 2025 ، تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات " ، والذى يقام على مدار يومي 15 و16 يوليو بالقاهرة، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من وزراء ومسؤولي التعدين، وسفراء الدول والمحافظين والبرلمانيين والمستثمرين من كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية، والسيدة جيليان دوران، المدير التنفيذي والمسئول المالي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية

وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن آليات دفع عمليات التعدين فى مصر، مشيدة بالمنتدى كمنصة مهمة تجتمع خلالها وزارتي البيئة والبترول كل عام لايصال رسالة قوية تؤكد على إمكانية العمل المشترك وتنفي اي صراع في تحقيق اهداف كل قطاع ، ولكن تؤكد على إمكانية العمل معا لتحقيق عوائد لقطاعي البيئة والتعدين فى مصر.

واشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ان التعاون بين البيئة والتعدين وتعزيز فرص الاستثمار يتطلب اطار عمل واضح للسياسات، وتهيئة المناخ الداعم على المستوى المحلي، وقد بدأ هذا مبكرا مع قطاع التعدين على مختلف مستوياته لمراعاة متطلبات البيئة، وخاصة التعدين في المحميات الطبيعية والذي يواجه صعوبة كبيرة، ومن منطلق كونها كوزيرة للبيئة، أوضحت ان المحميات الطبيعية باعتبارها مناطق بها موارد او طبيعة تتطلب الحماية ، وهذا لا يمنع التعدين في المناطق ذات الحساسية البيئية المنخفضة باجراءات محددة وبالتعاون مع وزارة البترول والتعدين، فجزء من ادارة النظام البيئي هو ادارة موارد المحمية بطريقة سليمة وفعالة.

واوضحت وزيرة البيئة ان عمليات التعدين هو ادارة الموارد مع تقليل الانبعاثات، وذلك بربط التعدين بالطاقة المتجددة، لدينا نموذج باستخدام الطاقة الشمسية في التعدين، مما يخلق التوازن بين عمليات التعدين وتقليل الانبعاثات، مشيرة ايضا إلى ارتباط التعدين بالاقتصاد الدائرى ، من خلال ترشيد العمليات المتبعة، مثل اعادة استخدام المياه والمخلفات، لافتة إلى قصة نجاح مصر في استخدام بعض مخلفات التعدين في خليط الطاقة وعمليات الإنتاج بمصانع الإسمنت، انطلاق من مبدأ الاستفادة قدر الإمكان من المخلفات في مختلف القطاعات.

شددت وزيرة البيئة على ان التوافق والالتزام السياسي والرغبة القوية يساعد على تحقيق الأهداف، والعمل على تغيير الحوار حول الانتقال الاخضر ليكون محفز لتحقيق الاستدامة، ورغم ما سيواجهه هذا من تحديات وجهد مبذول ولكنه يستحق العناء من اجل الأجيال الحالية والقادمة، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للوصول للانتقال الاخضر العادل.

ومن جانبه، اشاد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد طوال فترة توليها حقيبة وزارة البيئة، وحرصها على تحقيق التوافق بين البيئة والقطاعات المختلفة بما يساعد على تحقيق الاستدامة المنشودة، والتعاون المثمر بين وزارتي البيئة والبترول على مدار السنوات الماضية بما يساعد على صون الموارد الطبيعية واستدامتها، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الأممية الجديدة ، وقد قدم لها درعا للتكريم على مجهوداتها من أجل إرساء مبادىء صون الموارد الطبيعية.

وتأتى الدورة الحالية للمنتدى في توقيت يشهد تحولات كبيرة في قطاع التعدين بمصر ومنها تنوع مصادر الطاقة بين التقليدية والمتجددة والخضراء، حيث يهدف المنتدي في نسخته الرابعة الي إبراز الإمكانات التعدينية الهائلة لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة في الاستكشاف والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن و تصنيع الخامات التعدينية.

وزيرة البيئة النسخة الرابعة منتدى مصر للتعدين الإنبعاثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

ترشيحاتنا

الضغط

نبتة غير متوقعة تعالج السعال والضغط والاكتئاب والقلب .. اكتشفها

القلب

تجنبها فورا.. عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الحمل

بعد 19 سنة إحباط.. كيف ساعد الذكاء الاصطناعي العلماء في علاج العقم

بالصور

بعد عمليتي استدعاء.. بوليستار تفشل في إصلاح هذا العيب

بوليستار
بوليستار
بوليستار

أفضل الأدوية والإجراءات.. اكتشف طرق علاج الدوالي الطبية

الدوالى
الدوالى
الدوالى

تنظيف الرئة وطرد المخاط بـ 3 وصفات طبيعية خارقة

تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
تنظيف الرئة

زياد برجي يدخل فى نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء شقيقه

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد