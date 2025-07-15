ياسمين فؤاد: أصبحنا متوافقين بين قطاعي البيئة والتعدين في مصر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025 ، تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات " ، والذى يقام على مدار يومي 15 و16 يوليو بالقاهرة، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من وزراء ومسؤولي التعدين، وسفراء الدول والمحافظين والبرلمانيين والمستثمرين من كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية، والسيدة جيليان دوران، المدير التنفيذي والمسئول المالي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية

وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن آليات دفع عمليات التعدين فى مصر، مشيدة بالمنتدى كمنصة مهمة تجتمع خلالها وزارتي البيئة والبترول كل عام لايصال رسالة قوية تؤكد على إمكانية العمل المشترك وتنفي اي صراع في تحقيق اهداف كل قطاع ، ولكن تؤكد على إمكانية العمل معا لتحقيق عوائد لقطاعي البيئة والتعدين فى مصر.

واشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ان التعاون بين البيئة والتعدين وتعزيز فرص الاستثمار يتطلب اطار عمل واضح للسياسات، وتهيئة المناخ الداعم على المستوى المحلي، وقد بدأ هذا مبكرا مع قطاع التعدين على مختلف مستوياته لمراعاة متطلبات البيئة، وخاصة التعدين في المحميات الطبيعية والذي يواجه صعوبة كبيرة، ومن منطلق كونها كوزيرة للبيئة، أوضحت ان المحميات الطبيعية باعتبارها مناطق بها موارد او طبيعة تتطلب الحماية ، وهذا لا يمنع التعدين في المناطق ذات الحساسية البيئية المنخفضة باجراءات محددة وبالتعاون مع وزارة البترول والتعدين، فجزء من ادارة النظام البيئي هو ادارة موارد المحمية بطريقة سليمة وفعالة.

واوضحت وزيرة البيئة ان عمليات التعدين هو ادارة الموارد مع تقليل الانبعاثات، وذلك بربط التعدين بالطاقة المتجددة، لدينا نموذج باستخدام الطاقة الشمسية في التعدين، مما يخلق التوازن بين عمليات التعدين وتقليل الانبعاثات، مشيرة ايضا إلى ارتباط التعدين بالاقتصاد الدائرى ، من خلال ترشيد العمليات المتبعة، مثل اعادة استخدام المياه والمخلفات، لافتة إلى قصة نجاح مصر في استخدام بعض مخلفات التعدين في خليط الطاقة وعمليات الإنتاج بمصانع الإسمنت، انطلاق من مبدأ الاستفادة قدر الإمكان من المخلفات في مختلف القطاعات.

شددت وزيرة البيئة على ان التوافق والالتزام السياسي والرغبة القوية يساعد على تحقيق الأهداف، والعمل على تغيير الحوار حول الانتقال الاخضر ليكون محفز لتحقيق الاستدامة، ورغم ما سيواجهه هذا من تحديات وجهد مبذول ولكنه يستحق العناء من اجل الأجيال الحالية والقادمة، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للوصول للانتقال الاخضر العادل.



ومن جانبه، اشاد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد طوال فترة توليها حقيبة وزارة البيئة، وحرصها على تحقيق التوافق بين البيئة والقطاعات المختلفة بما يساعد على تحقيق الاستدامة المنشودة، والتعاون المثمر بين وزارتي البيئة والبترول على مدار السنوات الماضية بما يساعد على صون الموارد الطبيعية واستدامتها، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الأممية الجديدة ، وقد قدم لها درعا للتكريم على مجهوداتها من أجل إرساء مبادىء صون الموارد الطبيعية.

وتأتى الدورة الحالية للمنتدى في توقيت يشهد تحولات كبيرة في قطاع التعدين بمصر ومنها تنوع مصادر الطاقة بين التقليدية والمتجددة والخضراء، حيث يهدف المنتدي في نسخته الرابعة الي إبراز الإمكانات التعدينية الهائلة لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة في الاستكشاف والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن و تصنيع الخامات التعدينية.