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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

Chiara Aurelia تحقّق حلمها على برودواي وتخلف صديقتها سادي سينك

اوريليا وسينك
اوريليا وسينك
شروق سلامة

في أول ظهور لها على مسرح برودواي، تتولى الممثلة الشابة كيارا أوريليا (22 عامًا) دور “شيلبي هولكومب” في مسرحية John Proctor is the Villain، خلفًا لصديقتها المقربة سادي سينك. وتُعرض المسرحية في مسرح بوث بنيويورك حتى 31 أغسطس، وتتناول قصة مجموعة طالبات في جورجيا يناقشن رواية “The Crucible” من خلال عدسة معاصرة.


 

وفي حديثها لمجلة PEOPLE، أعربت أوريليا عن امتنانها لهذه الفرصة، قائلة: “من الرائع أننا تمكّنا من مناقشة هذه الشخصية معًا. سادي مهدت الطريق أمامي بطريقة رائعة، ويسعدني أننا نشارك هذه التجربة حتى ولو لم نعمل معًا مباشرةً”.


 

المثير أن أوريليا وسينك كانتا قد شاركتا معًا في فيلم الرعب Fear Street Part Two: 1978 وأصبحتا صديقتين مقربتين منذ ذلك الحين. وأضافت أوريليا: “سادي من أعز أصدقائي. دعمنا بعضنا البعض منذ المراهقة، والآن نعيش سويًا في نيويورك ونلتقي كثيرًا”.


لم تكن هذه أول مرة تقترب فيها أوريليا من المسرحية، إذ كانت قد تقدّمت لأداء دور “رايلين نيكس” في عام 2024، لكن الدور ذهب إلى أماليا يو. رغم ذلك، تلقت أوريليا رسالة تشجيعية من المخرجة دانيا تايمور، التي وعدتها بأن “هناك دورًا بانتظارها لاحقًا” – وكان لها ما أرادت.


 

عن شخصية شيلبي، تقول أوريليا: “هي قوية وصريحة، وتملك صوتًا يلهمني. أجد نفسي فيها كثيرًا، حتى في طريقة حديثها المتحمسة والمتقطعة التي تشبهني في الواقع، حتى أن أصدقائي يطلقون على خطاباتي الحماسية اسم TED Talks”.


 

أوريليا التي أنهت مؤخرًا مشاركتها في مسرحية Dilaria Off-Broadway، تشعر بأن الانتقال إلى برودواي كان طبيعيًا، ولو أنه جاء بسرعة. “لم يكن كما تخيلت تمامًا، لكنه شعور رائع”، وتضيف: “لقد كنت أحلم بالمسرح منذ طفولتي، وكوني أصبحت جزءًا من هذا العالم بهذه السرعة، هو شرف كبير”.


 


 

مسرح برودواي كيارا أوريليا John Proctor is the Villain PEOPLE أوريليا وسينك

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