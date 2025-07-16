وزير البترول يبحث مع "شلمبرجير" تطوير الحقول المتقادمة وتعزيز إنتاجها

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم ، جيسوس لامس، الرئيس الإقليمي لشركة شلمبرجير، يرافقه المهندس شريف بيومي، المدير العام لشركة شلمبرجير في مصر وشرق المتوسط بحضور الدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد رضوان، نائب رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول للاستكشاف، ومدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).

شهد اللقاء استعراض المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل قطاع البترول، والتي ترتكز على التوسع في مشروعات البحث والاستكشاف والتنمية وزيادة إنتاج الغاز والبترول، إلى جانب تسليط الضوء على دور شركة شلمبرجير كشريك استراتيجي في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات، وعلى رأسها مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) و مشروعات المسح السيزمى الإقليمي بالبحر الأحمر و خليج السويس.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن بوابة مصر الرقمية تمثل منصة تكنولوجية حديثة تسهم في جذب الاستثمارات عبر طرح فرص واعدة في مختلف الأحواض الجيولوجية ، مشيراً إلى نتائج الفرص الاستثمارية التى تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة جنوب الوادىالقابضة (جنوب) ، والتي تم الترويج لها عبر البوابة ، وتناول اللقاء أيضا أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمليات.

كما ناقش الجانبان زيادة التعاون في عدد من المشروعات الهامة، من بينها مشروع المسح السيزمي في منطقة البحر الأحمر والإعداد لعقد أنشطة تسويقية للمناطق ، وإمكانية تنفيذ مسوحات سيزمية جديدة في خليج السويس باستخدام تقنيات (OBN)، و قد تم أيضًا استعراض سبل التعاون في مشروعات تطوير الحقول المتقادمة وتعزيز إنتاجها، والتي تُعد من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وكذلك مشروعات CCS و كذلك التنسيق لعمل ورش عمل فنية متنوعة فى مختلف المجالات الفنية لدعم الأنشطة البترولية الحالية .