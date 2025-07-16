لاعب الزمالك السابق: عبد القادر هيكسر الدنيا مع الأبيض.. وأتمنى انضمام ثنائي الأهلي

أبدى إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، رغبته في رؤية عدد من لاعبي الأهلي بقميص نادي الزمالك، مؤكدًا أن بعضهم يمتلك إمكانيات تتناسب مع احتياجات الفريق الأبيض.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "الأهلي يمتلك مجموعة كبيرة من النجوم، لكن الزمالك بحاجة لمهاجم مثل وسام أبو علي، لأنه يُعد القطعة الناقصة في هجوم الفريق".

وأضاف: "وسام أبو علي مهاجم مميز للغاية، وأتمنى انضمامه للزمالك لأنه سيمثل إضافة كبيرة للفريق في مركز المهاجم الصريح".

وتابع: "اليو ديانج لاعب رائع، ووجوده في وسط ملعب الزمالك سيكون إضافة قوية، فهو من نوعية اللاعبين الذين يُحدثون الفارق في هذا المركز".

وأردف: "الزمالك أيضًا بحاجة إلى لاعب مثل أحمد عبد القادر، فهو يمتلك إمكانيات فنية عالية، وطريقة لعبه تتماشى مع أسلوب الزمالك أكثر من الأهلي، ولو انضم للزمالك هيكسر الدنيا حرفيًا".