قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على جثتين وجار البحث عن طفلة مفقودة بحادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية بالبحيرة
تعرف على الوظائف الخالية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالندب| تفاصيل
فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
بعد أزمة صحية.. لطفي لبيب يغادر المستشفى غدا | خاص
شرط واحد لفوز القائمة أو المرشح الفردي الوحيد في دائرة بانتخابات الشيوخ
مفاجأة جديدة في أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض الأبيض
تجدد الاشتباكات في السويداء بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار
إصابة 6 أطفال في حريق بمعرض موبيليا بجمصة
مريض نفسي.. القبض على المتهم بترويع المارة بأحد شوارع الدقهلية
وول ستريت جورنال: إيران نجحت في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة
مصر تكثف تحركاتها لتذليل العقبات أمام هدنة غزة.. مباحثات دبلوماسية مع الأطراف كافة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صرف الإسكندرية تشارك في المؤتمر الدولي الخامس لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة

مؤتمر هندسة الكيمياء والطاقة
مؤتمر هندسة الكيمياء والطاقة
أحمد بسيوني

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة (The 5th ICEEEE 2025)، والذي تنظمه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) بمدينة برج العرب الجديدة.

ويُعد هذا المؤتمر منصة علمية دولية رائدة تستضيف نخبة من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، حيث يُعقد بالتعاون مع عدد من الجامعات اليابانية المرموقة، من بينها معهد طوكيو للعلوم وجامعة كيوشو، كما يتم بثه أيضًا عبر الإنترنت لإتاحة المشاركة الدولية.

وجاءت مشاركة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في إطار حرصها على متابعة أحدث الأبحاث والتقنيات المتعلقة بمجالات الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية، كما تهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية وبين القطاعات التنفيذية المعنية بإدارة الموارد البيئية والمياه.

وقد رحب الدكتور "عمرو عدلي" رئيس الجامعة، باللواء "محمود نافع" مشيدًا بدور شركة الصرف الصحي الرائد في دعم جهود الاستدامة البيئية وتبني الحلول العلمية المبتكرة.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد اللواء محمود نافع أهمية التعاون بين الجهات الأكاديمية والتنفيذية في مجابهة التحديات البيئية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على موارد المياه والصرف في مصر والعالم.

وقال "نحن في شركة الصرف الصحي نؤمن بأن التطوير المستدام لا يتحقق إلا من خلال الاعتماد على البحث العلمي وربطه بتطبيقات عملية، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المحفل العلمي الكبير الذي يفتح آفاقًا جديدة نحو تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية والطاقة".

وأعرب سيادته عن تقديره لجهود الجامعة المصرية اليابانية في دعم البحث العلمي وتوفير بيئة خصبة للتعاون الدولي المثمر، مؤكدًا استعداد الشركة لدعم أي مشروعات أو مبادرات ناتجة عن توصيات المؤتمر تخدم قطاع البيئة والصرف الصحي.

كما ألقت الدكتورة "منى جمال الدين" عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، عبّرت فيها عن ترحيبها بمشاركة شركة الصرف الصحي في هذا الحدث العلمي، مشيدة بالدور الفعّال الذي تلعبه الشركة في دعم التنمية المستدامة وتطبيق حلول واقعية قائمة على البحث العلمي.

وأضافت إن المؤتمر يهدف إلى خلق حلقة وصل بين العلماء والباحثين من جهة، والقطاعات التنفيذية من جهة أخرى، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة، ومشاركة الجهات التنفيذية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تؤكد أهمية التكامل بين النظرية والتطبيق.

واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بتأكيد مشترك من كافة المشاركين على ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين البحث العلمي والقطاع التنفيذي، والعمل على تحويل مخرجات البحوث إلى حلول عملية تسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة، كما تم توجيه الدعوة للمزيد من الشراكات بين الجامعة والشركات الوطنية المعنية بشؤون البيئة والمياه.

الاسكندرية هندسة الكيمياء الطاقة الصرف الصحي الجامعة اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

وسام أبو علي

غضب عارم في الأهلي من وسام أبوعلي.. وتطورات جديدة بشأن العرض الأمريكي

ترشيحاتنا

أرشيفية

توتر متصاعد في السويداء.. قوى الأمن تمشط الأحياء الشرقية وإسرائيل تتوعد النظام السوري

صورة أرشيفية

القومي للترجمة: الذكاء الاصطناعي "كابوس" ونرفض الاعتماد عليه

أرشيفية

مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا.. وتل أبيب تتوعد النظام السوري

بالصور

رجل يحول غطاء محرك سيارته إلى حوض أسماك ويحنطها بداخله

حوض أسماك SUV
حوض أسماك SUV
حوض أسماك SUV

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد لـ الغدة الدرقية؟

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟

إطلالة جذابة.. هنا الزاهد تثير ضجة في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع أنزيمات الكبد؟

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد