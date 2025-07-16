المتحدة للخدمات الإعلامية تنهي عقد لميس الحديدي بعد خمس سنوات من العمل

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن إنهاء مسيرتها مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد خمس سنوات من العمل المتواصل.

وقالت لميس الحديدي، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بمنصة”إكس”: “أنهي سنوات العمل مع المتحدة فخورة بما قدمت من عمل مهني، حاولت أن أقدم خلاله – قدر استطعتي – ما يليق بالجمهور المصري”.

وأضافت: “أشكر فريق العمل العظيم الذى رافقنى مسيرتى الصحفية الطويلة على مختلف الشاشات المصرية و العربية و قدم كل ما يقدر من الجهد والمهنية في كل يوم نلتقيكم فيه”.

واختتمت لميس الحديدي تغريدتها قائلة: “أشكر جمهورى العظيم – من اتفقوا ومن اختلفوا معى- على الدعم والمحبة والمساندة والنقد أيضا.. فلكم نعمل ومنكم نتعلم و بكم نستمر. وإلى تجربة صحفية وإعلامية جديدة قريبا بإذن الله”.

جاء ذلك بعد بيان رسمي من الشركة المتحدة، أعلنت فيه اتفاقها مع الإعلامية لميس الحديدي على عدم تجديد التعاون بينهما خلال الفترة القادمة وجاء البيان كالتالي، “بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذة لميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد لفترة قادمة. وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأستاذة لميس الحديدي دوام التوفيق والرقى والتقدم والازدهار”.