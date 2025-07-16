سامسونج تشعل المنافسة عالميا وتستعيد هرش مبيعات الهواتف لهذه الأسباب

استعادت شركة سامسونج صدارة سوق الهواتف الذكية العالمية للربع الثاني من عام 2025، متفوقةً على منافسيها في سوق يشهد منافسة شرسة، وفقًا لأحدث تقرير لشركة IDC . شحنت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة 58 مليون هاتف ذكي خلال هذا الربع، مستحوذةً على حصة سوقية بلغت 19.7%، بزيادة قدرها 7.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي باعت فيها 53.8 مليون وحدة.

جالكسي زد فولد 7



جاءت آبل في المركز الثاني بشحنات بلغت 46.4 مليون وحدة، مستحوذةً على حصة سوقية بلغت 15.7%. ورغم أن هذه النسبة تُمثل ارتفاعًا طفيفًا عن العام الماضي، إلا أنها تُمثل انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك على الأرجح إلى تأجيل المشترين لإطلاق سلسلة هواتف آيفون 17 في سبتمبر المقبل.

أفادت التقارير أن طرازي سامسونج متوسطي الفئة Galaxy A36 و A56 لعبا دورًا رئيسيًا في هذا النمو، بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المُقدمة بأسعار تنافسية.

وفقًا لشركة IDC انخفضت أرقام الشركة في الربع الثاني بشكل طفيف عن 60.6 مليون شحنة في الربع الأول من عام 2025، عندما شهدت سلسلة Galaxy S25 طلبًا قويًا في البداية .

وحصلت شركة شاومي على المركز الثالث بشحن 42.5 مليون وحدة (حصة سوقية 14.4%)، بينما جاءت فيفو وترانسيون (التي تمتلك إنفينيكس وإيتل وتكنو) في المركز الخامس بشحن 27.1 مليون و25.1 مليون وحدة على التوالي - وكلاهما يحمل حصة سوقية 9.2%.

مخاوف اقتصادية

بشكل عام، نما سوق الهواتف الذكية العالمي بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 295.2 مليون وحدة في الربع الثاني، مسجلاً بذلك نموًا للربع الثامن على التوالي رغم استمرار المخاوف الاقتصادية. تهدف أحدث إصدارات سامسونج من الهواتف الرائدة والقابلة للطي - بما في ذلك Galaxy S25 Edge و Z Flip7 وZ Flip7 FE وZ Fold7 - إلى تعزيز قطاعها من الهواتف الفاخرة، مع أنه لا يزال من غير الواضح مدى تأثيرها.

على الجانب الآخر قد ساعدت قدرة سامسونج على موازنة العروض التنافسية متوسطة المدى مع الابتكار الرائد في استعادة المركز الأول في الربع الثاني من عام 2025. وسوف يكون من المثير للمتابعة في الأشهر المقبلة معرفة ما إذا كانت ستتمكن من الصمود بينما يكثف المنافسون جهودهم.