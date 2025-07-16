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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور: بيع مصطفى شلبي قرار خاطيء

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

علق الإعلامي خالد الغندور على قرار بيع نجم الزمالك مصطفي شلبي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :بيع مصطفي شلبي قرار خاطيء.

ويعقد مصطفى شلبي، جناح فريق الزمالك، جلسة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم مع مسؤولي نادي البنك الأهلي، لحسم التفاصيل النهائية الخاصة بانتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الطرفين، حيث يسعى اللاعب للوصول إلى اتفاق بشأن المقابل المادي الذي سيتقاضاه مع ناديه الجديد، في ظل ترحيب نادي الزمالك بإتمام الصفقة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية، والذي انطلق اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد، والمقرر أن يستمر حتى 27 يوليو الجاري، ويتخلله عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا للموسم المقبل.

الغندور مصطفي شلبي تصريحات مصطفي شلبي

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