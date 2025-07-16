مسؤول إسرائيلي: لن نسمح بحشد عسكري على الحدود مع الجنوب السوري

ذكر مسؤول إسرائيلي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تسمح بحشد عسكري على الحدود مع الجنوب السوري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

جيش الاحتلال يعلن استهداف أكثر من 160 هدفا في سوريا إسرائيل تستعد لأيام من العدوان علي سوريا بذريعة حماية الدروز قصف سوريا.. غارة إسرائيلية على دمشق تُفزع مذيعة على الهواء سوريا..هجوم على الجيش وقوات الأمن في السويداء رغم اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن التقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتجه نحو عدة أيام من العدوان المكثف علي العاصمة دمشق والسويداء، في ظل التصعيد المتواصل جنوب سوريا.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال هيرتسي هليفي، إن الجيش الإسرائيلي "ملتزم بالتحالف العميق مع إخوتنا الدروز"، مؤكداً أن الضربات الجوية الإسرائيلية تستهدف مواقع في عموم الأراضي السورية، خصوصاً في منطقة السويداء وجبل الدروز، بزعم حمايتهم.

ويأتي ذلك وسط تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، حيث استهدفت الغارات مواقع عسكرية سورية في السويداء ودمشق، تزامناً مع معارك بين القوات الحكومية ومسلحين دروز جنوب سوريا.