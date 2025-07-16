حملة إزالة إشغالات بجوار سور المستشفى المركزي القديم في القصير استجابةً لشكاوى المواطنين

في استجابة سريعة لشكاوى عدد من أهالي مدينة القصير، نفذت الوحدة المحلية بالمدينة حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بجوار سور المستشفى المركزي القديم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير.

وشهدت الحملة رفع الإشغالات التي كانت تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام في المنطقة، حيث تم تنظيف الموقع بالكامل وإعادة تنظيمه بما يتناسب مع الطابع الحضاري للمدينة.

وأكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس المدينة، على ضرورة سرعة التدخل الميداني للتعامل مع أي شكاوى تخص المواطنين، مشددًا على أهمية الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المارة، خاصةً في المناطق الحيوية التي تشهد ترددًا مستمرًا من الأهالي.

وأوضحت الوحدة المحلية أن الحملات مستمرة بشكل دوري في مختلف أنحاء المدينة، ضمن خطة موسعة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي الحاسم لأي مظاهر للعشوائية أو التعدي على الطرق العامة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على تهيئة بيئة نظيفة وآمنة تسهم في رفع جودة الحياة داخل مدينة القصير.