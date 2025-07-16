محافظ بني سويف يصرف إعانة عاجلة لأرملة غارمة خلال لقائه الأسبوعي مع المواطنين

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف إعانة عاجلة من المحافظة، لأرملة غارمة ومقيمة بمنطقة بلبل بمدينة بني سويف ، نظرا لظروفها الاجتماعية والمادية الحرجة، خاصة وأن لديها 3 أطفال في مراحل التعليم ، وكلف التضامن بدراسة حالتها وصرف مساعدة "استثنائية" بجانب التنسيق مع المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية لمساعدتها في سداد جزء من قرض مستحق عليها، فضلا عن إدراج أسرتها ضمن المساعدات الموسمية المرتبطة بالمناسبات والأعياد والعمل على توفير الحماية الاجتماعية لأفراد الأسرة التي ليس لها عائل سوى الأم.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده اليوم، المحافظ ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين في مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها ،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

وكلف المحافظ مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، بالتنسيق مع مسؤولي فرع التأمين بمحافظة جنوب سيناء ، لفتح ملف تأمين صحي لأحد أمناء الشرطة "من أبناء بني سويف" كان يعمل بمديرية أمن جنوب سيناء ، وحاصل على قرار عجز طبي كامل ، ومازال على قوة العمل ،وتم منحه إجازة مرضية لحين بلوغه سن المعاش ، وذلك بسبب إصابته بفشل كلوى.

وأوضح مدير التأمين الصحي ببني سويف، أنه سيتم التنسيق مع المواطن لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة فتح ملف المواطن ،خاصة في ظل الاختلاف بين منظومة التامين الصحي الشامل الذي تم تطبيقه بجنوب سيناء ونظام التأمين ببني سويف،وذلك لاستئناف تقديم الخدمات الطبية التي يحصل عليها المواطن.

وبالنسبة لشكوى تقدم بها أحد المواطنين بباروط من تباطؤ أعمال تنفيذ الصرف الصحي بالقرية، كلف المحافظ مسؤولى القطاع من الهيئة القومية وشركة المياه بتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروع، موجها بإعداد تقرير واف، متضمنا بدقة الموقف الحالي ومعدلات التنفيذ الخاصة بأعمال الشبكات وخط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة، مع التأكيد على مسؤولى الهيئة بوضع موعد زمني مُحدد وبدقة لنهو المشروع ودخوله الخدمة.

وجار العمل في محطة طنسا بني مالو _ أحد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة بمركزببا " والمقرر أن تخدم قرى من المرحلة الثانية منها قرية باروط.

فيما يتعلق بشكوى بعض أهالي قرية تل ناروز شرق النيل مركز بني سويف _من وجود تسريب لمياه أسفل منازلهم بسبب كسر بخط مياه رئيسي بالقرية "كما ورد بالشكوى"،حيث وجه المحافظ مسؤولى شركة المياه بالمعاينة على الطبيعة وأخذ عينات من المياه وتحليلها لبيان مصدرها سواء كانت مياه جوفية أو متسربة من الشبكة ، مع مراجعة الوصلات المنزلية والكشف بجهاز التسريب للتأكد من عدم وجود مصادر للتسريب بالقرية المُقرر إدراجها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسيتم خدمتها بالصرف الصحي.

واستمع المحافظ للإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، بشأن شكوى أحد مواطني كفر الجزيرة باشمنت ، من بناء حائط بمنتصف أحد شوارع القرية ، وكان مثار خلاف وخصومة بين الجيران ، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية بأنه تم إصدار قرار إزالة مطلع يونية الماضي ، وتم تنفيذ القرار وإزالة الحائط.