أسيوط.. شراكة مع البنك الزراعي لإنشاء مصانع لإنتاج التقاوي والأسمدة

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شراكة استراتيجية مع البنك الزراعي المصري، تستهدف إنشاء مصانع لإنتاج التقاوي والأسمدة، بما يسهم في دعم الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة وجودة عالية.



وأوضح محافظ أسيوط في تصريحات تليفزيونية ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتمكين صغار المزارعين من مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الأسمدة ومحدودية التقاوي المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستُنفذ بالقرب من المناطق الزراعية، لضمان سهولة الوصول إليها وتقليل تكاليف النقل.

وأضاف أن المحافظة والبنك الزراعي يعملان على دراسة منظومة الزراعة من جذورها، لتحديد العقبات التي تعيق الفلاح، خاصة ما يتعلق بمدخلات الإنتاج، وتسويق المحاصيل، موضحًا أن مصانع التقاوي والأسمدة تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الزراعي.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالفلاح، كونه ركيزة أساسية في معادلة الأمن الغذائي المصري.

وختم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الزراعية الجديدة لن تقتصر على الدعم الفني فقط، بل سيتم توفير تمويل مناسب، وتقديم قروض ميسّرة، ودورات تدريبية للفلاحين، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

