شروط التقديم في مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025 لتلاميذ الابتدائي والإعدادي

تُعد مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025 من أهم البرامج التدريبية التي تفتح أبواب التكنولوجيا والابتكار أمام الصغار، بدءًا من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، مع إمكانية الانتقال لاحقًا إلى برنامج "أشبال مصر الرقمية" لطلبة المرحلة الإعدادية بعد اجتياز المستويات المحددة.

أهداف مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025

تهدف مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية والرقمية، أبرزها:

تمكين الطلاب من أساسيات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

تدريبهم على التفكير الإبداعي والعمل الجماعي.

تعزيز الانتماء الوطني من خلال أنشطة تفاعلية هادفة.

بناء جيل مهيأ تقنيًا لقيادة التحول الرقمي في مصر مستقبلًا.

غرس القيم الأخلاقية والوعي البيئي في نفوس المتدربين.

شروط التقديم في مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025

للانضمام إلى مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية .

. أن يكون في الصف الرابع، الخامس، أو السادس الابتدائي خلال العام الدراسي 2025/2026 .

. أن يكون مقيدًا بإحدى المدارس المصرية (حكومية، خاصة، يابانية، أزهرية) داخل الجمهورية.

لا يُسمح للتلاميذ الدارسين بالخارج أو بالمدارس الدولية بالتقديم.

للتلاميذ الدارسين بالخارج أو بالمدارس الدولية بالتقديم. امتلاك جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت لاستخدامه في التدريب.

القدرة على التفاعل إلكترونيًا والتعلم أونلاين.

التفوق الدراسي في المدرسة.

توقيع ولي الأمر على إقرار الالتزام وتسليمه ضمن مستندات التقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025

يجب تجهيز المستندات التالية بصيغة PDF بحد أقصى 2 ميجابايت، ووضعها في ملف واحد عند التقديم:

شهادة ميلاد مميكنة للتلميذ/التلميذة.

بيان قيد حديث مختوم من المدرسة.

صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

إقرار وتعهد موقع من ولي الأمر والطالب.

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستويات التدريب في مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025

تنقسم مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025 إلى ثلاث مستويات تدريبية حسب الصف الدراسي:

◄ المستوى الأول: لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

Computer basics

Mobile Application Development

◄ المستوى الثاني: لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي

Intelligent coding

Artificial Intelligence

◄ المستوى الثالث: لتلاميذ الصف السادس الابتدائي

2D Game Development

Game Programming

المهارات الحياتية التي تغرسها مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025

بالإضافة إلى المهارات التكنولوجية، تُنمي مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025 عددًا من المهارات الشخصية، منها:

التواصل والعرض والتقديم.

إدارة الوقت.

العمل الجماعي وبناء الفريق.

الأخلاقيات الرقمية.

التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

الوعي البيئي.

نظام التدريب في مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025

♦ يتم التدريب باستخدام اللغة الإنجليزية في المحتوى، مع شرح بالعربية.

♦ يستمر البرنامج على مدار 5 أشهر خلال العام الدراسي.

♦ التدريب يتم 75% حضوريًا في مراكز معتمدة و25% أونلاين.

♦ يُراعى جدول المدرسة ولا يتم إجراء تدريبات أثناء الامتحانات.

♦ تُنفذ جلسات تطبيقية ومشاريع عملية في كل مستوى تدريبي.

♦ يُنظَّم معسكر صيفي في يوليو أو أغسطس.

خطوات التسجيل في مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025

يمكن التسجيل عبر الموقع الرسمي للمبادرة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة المبادرة الإلكترونية. إنشاء حساب للتلميذ باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد أو Gmail. تعبئة استمارة البيانات كاملة. رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF. إرسال الإقرار موقّعًا من ولي الأمر والتلميذ. متابعة البريد الإلكتروني لاستلام موعد اختبارات القبول.

مراحل القبول في مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025

التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي. مراجعة المستندات والتأكد من استيفاء الشروط. إخطار المتقدمين المقبولين مبدئيًا برسائل إلكترونية. إجراء اختبارات قبول لكل مستوى تدريبي. إرسال نتائج الاختبارات وجدول الدراسة للمقبولين. بدء التدريب فعليًا في أكتوبر 2025.

شهادات ومميزات يحصل عليها الطلاب

يُمنح الطلاب في نهاية كل مستوى:

شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فرصة للمشاركة في مسابقات محلية ودولية.

جوائز عينية للمتفوقين.

فرصة للالتحاق لاحقًا بـ مبادرة أشبال مصر الرقمية لطلبة المرحلة الإعدادية.

وتُعد مبادرة براعم وأشبال مصر الرقمية 2025 من أهم المبادرات التنموية في مصر لبناء جيل رقمي منفتح على المستقبل، متمكن من أدوات التكنولوجيا الحديثة.