جميلة نصر: الذكاء الاصطناعي لا يمتلك الحنان لعلاج مرضى القلب

أكدت الدكتورة جميلة نصر أستاذ القلب جامعة قناة السويس، وأول سيدة تفوز بمقعد نقيب الأطباء بالإسماعيلية، أن طب القلب شهد تطور كبير خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن هناك أدوية جديدة، وظهر الطب الجيني، والطب الشخصي.

وأضافت أستاذ القلب بجامعة قناة السويس، خلال حوارها ببرنامج، " قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الطب الشخصي يعني أن كل حالة في طب القلب يكون لها علاج مختلف.



ولفتت إلى أن اللمسة الإنسانية لها أهمية كبيرة في علاج مريض القلب، وأن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك الحنان الذي يمتلكه الطبيب، والذي قد يكون له دور كبير في شفاء المريض.



وأشادت بالمبادرات الرئاسية التي كان لها دور كبير في علاج الامراض في المراحل الأولى، مؤكدة أن مبادرة 100 مليون صحة، كان لها أهمية في علاج المواطنين من أمراض كثيرة.

