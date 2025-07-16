جمال شعبان يوضح فوائد الماغنيسيوم لضمان صحة القلب

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل مواطن عليه أن يحرص على تناول المياه بكميات كبيرة في فصل الصيف، قائلا: 90% من الدم يعتبر مياهًا.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الماء هو سر الحياة، وأن 60% من وزن الإنسان يكون ماء، وأن الله قال في كتابه الكريم" "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ".



ولفت إلى أن هناك فوائد كثيرة لـ الماغنيسيوم، الموجود في الكثير من الفواكه، مثل الخضروات، والأسماك، واللبن، وأنه يدخل في تكوين العظام، ومهم لتقوية العضلات عن السيدات، ومفيد لمرضى السكر ومفيد لـ القلب، ويعتبر المعدن السحري لصحة المواطنين ومفيد في تنظيم ضربات القلب وتحسين النوم للتقليل من التوتر.

