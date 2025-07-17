توقف مفاوضات التجديد.. توتر العلاقة بين فينيسيوس وريال مدريد

تشهد العلاقة بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ونادي ريال مدريد توتراً متزايداً، وسط توقف مفاوضات تجديد عقده. الخلافات الحادة بين الطرفين تتركز حول الجوانب المالية والدور المستقبلي للاعب داخل الفريق، في ظل تغيّرات كبيرة يشهدها النادي.

مطالب مالية تثير الجدل

بحسب تقارير صحفية إسبانية، توقفت المفاوضات بسبب مطالب فينيسيوس المالية، والتي يعتبرها النادي “مبالغاً فيها”. اللاعب يشترط أن يكون الأعلى أجراً في الفريق، متجاوزاً السقف الذي وضعه رئيس النادي فلورنتينو بيريز. في المقابل، عرض النادي راتباً سنوياً يناهز 20 مليون يورو، إلا أن فينيسيوس يسعى للحصول على مكافآت تفوق ما يحصل عليه النجم الفرنسي كيليان مبابي.

مستقبل غامض بعد وصول مبابي

مصادر مقربة من النادي أشارت إلى وجود استياء داخلي من تراجع مستوى اللاعب مؤخراً، إضافة إلى رفضه تقديم أي تنازلات في المفاوضات. صحيفة سبورت تحدثت عن انهيار الثقة بين الطرفين، خاصة بعد أن شعر فينيسيوس بأن دوره سيتراجع عقب انضمام مبابي، ما أثار مخاوفه بشأن مكانته داخل المشروع الرياضي الجديد.

أداء مخيب يزيد الضغوط



شارك فينيسيوس في خسارة فريقه القاسية أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 في كأس العالم للأندية، في مباراة كاد المدرب تشابي ألونسو أن يضعه فيها على دكة البدلاء، لولا إصابة ألكسندر أرنولد. وظهر اللاعب باهتاً في مركز الجناح الأيمن، ما عمّق الشكوك حول مستقبله.

هل يغادر البرنابيو هذا الصيف؟

رغم أن عقد فينيسيوس يمتد حتى صيف 2027، فإن الهوة المالية مع النادي لا تزال واسعة. في ظل الجمود الحالي، يظل السؤال قائماً: هل يرحل فينيسيوس هذا الصيف أم تتجدد الثقة بين الطرفين



