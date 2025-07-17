تقارير: رابطة الدوري السعودي تشعل سوق الانتقالات بقرار مفاجئ

كشف تقارير صحفية، عن قرار مفاجئ من رابطة الدوري السعودي، بشأن سوق الانتقالات وتدعيمات الأندية المحلية.

وبحسب شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن اللوائح الحالية تُقيد الأندية بإشراك ما لا يزيد عن 8 لاعبين أجانب خلال المباريات، بالإضافة إلى وجود لاعبين أجنبيين اثنين دون سن الثالثة والعشرين، ومن المتوقع أن يتغير هذا في الموسم المقبل.

رفع سقف اللاعبين الأجانب

وأضافت نقلاً عن وسائل إعلام سعودية، أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين سترفع سقف اللاعبين الأجانب إلى 10 لاعبين دون تحديد عمر هذه المرة، ما سيمنح الأندية الكبرى لإحداث ثورة في سوق الانتقالات الصيفية.

وسيبدأ سوق الانتقالات السعودي رسميًا في 20 يوليو وينتهي في 10 سبتمبر.

ويضم الدوري السعودي العديد من نجوم كرة القدم العالمية، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد.