رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق في حريق المركز التجاري بـ واسط

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق فني دقيق في حريق المركز التجاري بواسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

و أفادت مصادر طبية عراقية بارتفاع عدد الضحايا في الحريق الذي اندلع في مركز تجاري في محافظة واسط الى 77 .

وبدوره ، قال رئيس الحكومة المحلية محمد المياحي في بيان، "أهلي يأبناء مدينة الكوت وعموم واسط ننعى اليكم ثلة طيبة من ابناء محافظتنا حيث فقدنا مايقارب 50 شخصاً بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم".

وأعلن أيضا في بيان منفصل الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق في الكوت.

وتعهد المياحي لذوي الضحايا بالقول: اننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشراً او غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلوا من ملابسات، مضيفا أنه "سنُعلن للرأي العام خلال 48 ساعة نتائج التحقيق الأولية".

وتابع بالقول "أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بذلك".

وكان مصدر أمني أفاد ، فجر الخميس، بمصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية لحريق كبير اندلع داخل مجمع تجاري في مدينة الكوت بمحافظة واسط.