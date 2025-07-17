استشهاد 9 من عناصر تأمين المساعدات الإنسانية في قصف إسرائيلي بجباليا

كشف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن من بين الشهداء الذين ارتقوا فجر اليوم في قطاع غزة، 9 من أفراد فرق تأمين المساعدات الإنسانية، وهم من العشائر المحلية المكلفة بتأمين قوافل الإغاثة، في إطار جهود تطوعية لتسهيل وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين المتضررين.

استهداف مباشر لممرات الإغاثة

أشار المراسل إلى أن هؤلاء العناصر كانوا يعملون في مناطق تُستخدم كممرات إنسانية مؤقتة، وأن استهدافهم جاء في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات بشكل كافٍ، ما يُنذر بتدهور أكبر في الوضع الإنساني.

جهود إنقاذ تعجز عن الوصول للموقع

ولفت إلى أن جثامين الشهداء لا تزال في مواقع القصف، إذ تمنع قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في تلك المناطق.