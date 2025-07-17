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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النبراوي: فخورون بجامعاتنا والتعليم الحكومي العمود الفقري للمنظومة في مصر

النبراوي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب هندسة سوهاج
النبراوي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب هندسة سوهاج
الديب أبوعلي

شهد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل تخرج الدفعة 13 من طلاب كلية الهندسة بجامعة سوهاج، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة، والمهندس حسام الزغاوي، رئيس النقابة الفرعية  بسوهاج، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، إضافة إلى حضور عدد من أعضاء نقابة المهندسين، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

وفي بداية الحفل، ألقى الدكتور حسان النعماني، كلمة رحب فيها بضيف الجامعة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين، لتشريفه حضور الحفل وتحمله مشقة السفر وإصراره على التواجد وسط أبنائه خريجي كلية الهندسة، وإعلان تخريج جيل جديد من المهندسين المتميزين، ما يعكس دعمه للمؤسسات التعليمية والكوادر الهندسية الشابة، وأعرب رئيس الجامعة عن تطلعه إلى مزيد من التعاون لخدمة الطلاب والخريجين.

التعليم الحكومي في مصر 

كما وجه النعماني تحية تقدير وشكر لأولياء الأمور على مابذلوه من مجهود وتعب من أجل وصول أبنائهم لهذه اللحظة الفارقة من عمرهم، لحظة قطف ثمار مجهود سنوات طوال في الدراسة الأكاديمية، مهنئاََ الطلاب والطالبات بتخرجهم ونجاحهم في اجتياز سنوات الدراسة الجامعية، وبداية انطلاق نحو مستقبل زاهر، ملئ بالفرص والتحديات، وممارسة العمل الميداني بكفاءة ومهارة، والمشاركة بقوة في المشروعات القومية المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، بالتهنئة لخريجي كلية الهندسة بمناسبة تخرجهم وتفوقهم، وانضمامهم رسميًا إلى عضوية نقابة المهندسين، معربًا عن بالغ فخره واعتزازه بتخريج دفعة جديدة من المهندسين المؤهلين، القادرين على المنافسة في سوق العمل.

وأكد النبراوي، أنه يجب أن تفخروا بانتمائكم إلى جامعة سوهاج، إحدى قلاع الجامعات الحكومية في مصر، فالتعليم الحكومي كان وسيظل هو الركيزة والعمود الفقري لمنظومة التعليم في مصر، ونحن لا نرفض وجود التعليم الخاص، ولكن من الضروري أن تستكمل بعض مؤسسات التعليم الخاص أدواتها لتكون قادرة على أداء دورها بالشكل المنشود، وحتى تستحق أن تُمنح الفرصة الحقيقية للمنافسة والتكامل مع التعليم الحكومي، وكي يكون التعليم الخاص شريكًا فاعلًا، لا بد أن يستكمل إمكاناته، حتى يؤدي دوره بما يتماشى مع متطلبات جودة التعليم وتحديات سوق العمل.

وأشار نقيب المهندسين خلال كلمته إلى أن مستقبل الوطن يعتمد بشكل كبير على كفاءة أبنائه من المهندسين، داعيًا الخريجين إلى ضرورة التسلح بالعلم، وعدم التوقف عند مرحلة البكالوريوس، بل مواصلة مسيرتهم العلمية عبر الدراسات العليا والبحث العلمي، لما لها من دور محوري في ربط الجانب النظري بالواقع العملي، وتعزيز قدراتهم على مواجهة متطلبات سوق العمل.

كما وجّه النبراوي، أبناءه من الخريجين إلى ضرورة الحرص على التدريب العملي، والانخراط في برامج التدريب والتأهيل المهني، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين، سواء من خلال النقابة العامة أو النقابات الفرعية، تحرص على توفير فرص تدريبية متميزة ومتنوعة بالتعاون مع مؤسسات وهيئات كبرى، في إطار دورها المهني والمجتمعي لدعم شباب المهندسين.

وشدد النبراوي على أن نقابة المهندسين تفتح أبوابها دائمًا أمام أبنائها من المهندسين والخريجين الجدد، وتعمل بكل جدية على الاستجابة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم لحل ما قد يواجهونه من تحديات في بداية مشوارهم المهني.

كما توجّه النقيب العام بتحية خاصة لرئيس جامعة سوهاج، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، وبما يقدمه من دعم متواصل وجهود مخلصة للنهوض بالعملية التعليمية داخل الجامعة، والارتقاء بجودة التعليم في مختلف الكليات.

وفي ختام كلمته، أعرب المهندس طارق النبراوي عن أمنياته القلبية للخريجين بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم المستقبلية، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق الإنجازات، ومُعربًا عن تطلعه لأن تحجز جامعة سوهاج مكانتها المستحقة بين الجامعات المرموقة، وأن تصل إلى مصاف الجامعات العالمية.

بدوره أوضح الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، أن كلية الهندسة من الكليات الرائدة والمتميزة على مستوى الجامعات المصرية، وتزخر بكوكبة من الأساتذة الاكفاء أعضاء الهيكل الأكاديمي، وتمتلك ثروة من طلابها المتفوقين المؤهلين لخدمة المجتمع، والمساهمة في نهضة الدولة وتقدمها، مشيراً إلى أن الكلية تحرص على تخريج كوادر هندسية على أعلى مستوى من المهارة والاتقان، وتفخر بخريجها ممن تولوا وظائف هامة ومناصب عليا بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وطالب الخريجون، بتطوير أنفسهم والاستفادة من الدورات التدريبية والأبحاث العلمية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وتتناسب مع تخصصاتهم، متمنياً لهم حياة سعيدة ومستقبل باهر.

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