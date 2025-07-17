قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دايت أسرع.. قائمة مشروبات لحرق الدهون العنيدة | رقم 5 متاح بسهولة
نتنياهو: موفق طريف طلب منا مساعدة الدروز في سوريا
الإسكان تفتتح مقرا جديدا لفرع بنك قطر الوطني QNB بالعلمين الجديدة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يعزي نظيره النيجيري في وفاة الزعيم السابق محمدو بوهاري
بالتوك توك| عاطلان يخطفان هاتفا محمولا من طفلة بالزيتون.. فيديو
حقيقة تخفيف الأحمال.. هل يعود انقطاع الكهرباء في مصر؟
محافظ الوادي الجديد: إدراج عدد من معالم المحافظة ببرامج السياحة الصحراوية
لجنة رئاسية فلسطينية: استهداف الكنائس في غزة تهديد مباشر للوجود المسيحي
فصل الكهرباء عن بعض مناطق بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
نادي مغربي يدخل في مفاوضات لضم أشرف داري ورضا سليم
الخميس 24 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تفتتح مقرا جديدا لفرع بنك قطر الوطني QNB بالعلمين الجديدة

افتتاح مقر جديد لفرع بنك قطر الوطني QNB بمدينة العلمين الجديدة
افتتاح مقر جديد لفرع بنك قطر الوطني QNB بمدينة العلمين الجديدة
آية الجارحي

تهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجعل مدينة العلمين الجديدة تزخر بكافة الخدمات وتوفيرها على مدار العام إذ تم افتتاح مقر جديد لفرع بنك قطر الوطني QNB بمدينة العلمين الجديدة وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، و محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الإسكان.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن افتتاح فرع بنك QNB يأتي في إطار توجه الدولة لجعل مدينة العلمين الجديدة صالحة للسكن طوال العام وليست مدينة مصيفية فقط، وذلك من خلال توفير مختلف الخدمات ومنها: الجامعات والمدارس الدولية والمراكز التجارية وخدمات البنوك، وغير ذلك لخدمة السكان والمترددين على المدينة، لافتاً إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد باكورة المدن الساحلية بإقليم الساحل الشمالي ويجري بها تنفيذ العديد من المشروعات.

وأضاف الوزير، أنه يتم العمل على توفير العديد من الفرص الاستثمارية، وخاصة في إقليم الساحل الشمالى الغربى، والذي أصبح وجهة سياحية عالمية، جذبت خلال موسم الصيف الماضي، ضيوفًا لأكثر من 100 جنسية، وهو الأمر الذى يوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وخاصة لإقامة الغرف والوحدات الفندقية والخدمات لاستيعاب حجم السياح المتزايد من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لمجلس إدارة QNB مصر على افتتاح فرعه الجديد بمدينة العلمين الجديدة وسط صروحها العمرانية العملاقة بعقول وسواعد أبناء مصر كواحدة من إحدى مدن الجيل الرابع، وكمدينة متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمارات، مشيداً خلال تفقده لأقسام فرع البنك بما يتضمنه من تجهيزات، تتواكب مع تطورات مدينة العلمين الجديدة، وتماشيًا مع  تكنولوجيا التحول الرقمي الذي تشهده كافة محافظات مصر والقطاعات الإدارية بها، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و تيسير سبل الحصول عليها.

وأشار  المحافظ إلى أن افتتاح فرع البنك سيسهل الإجراءات والخدمات المصرفية للمواطنين، والشركات وغيرها، ضمن جهود الدولة ومحافظة مطروح للعمل على تطوير وتوسيع نطاق تقديم مختلف الخدمات في جميع القطاعات لتيسير وصول الخدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.

وبهذه المناسبة، قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن افتتاح المقر الجديد بمدينة العلمين يعكس خطة البنك التوسعية لتغطية الاحتياجات المالية للعملاء في مختلف المحافظات، بما يدعم توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، مؤكدا الحرص على تزويد فروع البنك الجديدة بأحدث الخدمات لتقديم تجربة مصرفية بأعلى معايير الجودة والابتكار تتخطى تطلعات عملائنا.

وأضاف محمد بدير، أن الفرع يمثل قيمة مضافة لشبكة فروعنا التي تشمل أكثر من 235 فرعاً نظراً لما تتيحه هذه المنطقة من فرص استثمارية واعدة. ويسعى البنك إلى المزيد من التوسع في الفروع الجديدة لا سيما في المدن الجديدة، معتمدين في ذلك على أحدث التكنولوجيا المالية المتطورة تماشياً مع خطة التحول الرقمي وبما يساهم في استقطاب شرائح جديدة من العملاء".

وسيقدم المقر الجديد لفرع QNB مصر بمدينة العلمين الجديدة، جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات بما في ذلك الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع والشهادات، إلى جانب أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي تتيح للعملاء إدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان على مدار الساعة.

الإسكان وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية مدينة العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

ترشيحاتنا

الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: نرفض نقل أي قوات دولية إلى أوكرانيا

إيران

إعلام إيراني: جميع المطارات تستأنف أنشطتها بشكل اعتيادي بعد إتمام الدراسات المتعلقة بالأمن

حريق هائل

تفاصيل فاجعة حريق الكوت ببغداد.. الإهمال سبب رئيسي وسقوط عشرات الضحايا

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟

غيرة انتهت بجريمة قتل

الغيرة قلبت لجريمة قـ..تل.. الزوجة وعشيقها خنـ..قوا الزوج بعد ما شرب العصير

لطفي لييب

هخرج قريب.. لطفي لبيب يكشف عن تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد