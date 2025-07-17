الإسكان تفتتح مقرا جديدا لفرع بنك قطر الوطني QNB بالعلمين الجديدة

تهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجعل مدينة العلمين الجديدة تزخر بكافة الخدمات وتوفيرها على مدار العام إذ تم افتتاح مقر جديد لفرع بنك قطر الوطني QNB بمدينة العلمين الجديدة وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، و محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الإسكان.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن افتتاح فرع بنك QNB يأتي في إطار توجه الدولة لجعل مدينة العلمين الجديدة صالحة للسكن طوال العام وليست مدينة مصيفية فقط، وذلك من خلال توفير مختلف الخدمات ومنها: الجامعات والمدارس الدولية والمراكز التجارية وخدمات البنوك، وغير ذلك لخدمة السكان والمترددين على المدينة، لافتاً إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد باكورة المدن الساحلية بإقليم الساحل الشمالي ويجري بها تنفيذ العديد من المشروعات.

وأضاف الوزير، أنه يتم العمل على توفير العديد من الفرص الاستثمارية، وخاصة في إقليم الساحل الشمالى الغربى، والذي أصبح وجهة سياحية عالمية، جذبت خلال موسم الصيف الماضي، ضيوفًا لأكثر من 100 جنسية، وهو الأمر الذى يوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وخاصة لإقامة الغرف والوحدات الفندقية والخدمات لاستيعاب حجم السياح المتزايد من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لمجلس إدارة QNB مصر على افتتاح فرعه الجديد بمدينة العلمين الجديدة وسط صروحها العمرانية العملاقة بعقول وسواعد أبناء مصر كواحدة من إحدى مدن الجيل الرابع، وكمدينة متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمارات، مشيداً خلال تفقده لأقسام فرع البنك بما يتضمنه من تجهيزات، تتواكب مع تطورات مدينة العلمين الجديدة، وتماشيًا مع تكنولوجيا التحول الرقمي الذي تشهده كافة محافظات مصر والقطاعات الإدارية بها، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و تيسير سبل الحصول عليها.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح فرع البنك سيسهل الإجراءات والخدمات المصرفية للمواطنين، والشركات وغيرها، ضمن جهود الدولة ومحافظة مطروح للعمل على تطوير وتوسيع نطاق تقديم مختلف الخدمات في جميع القطاعات لتيسير وصول الخدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.

وبهذه المناسبة، قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن افتتاح المقر الجديد بمدينة العلمين يعكس خطة البنك التوسعية لتغطية الاحتياجات المالية للعملاء في مختلف المحافظات، بما يدعم توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، مؤكدا الحرص على تزويد فروع البنك الجديدة بأحدث الخدمات لتقديم تجربة مصرفية بأعلى معايير الجودة والابتكار تتخطى تطلعات عملائنا.

وأضاف محمد بدير، أن الفرع يمثل قيمة مضافة لشبكة فروعنا التي تشمل أكثر من 235 فرعاً نظراً لما تتيحه هذه المنطقة من فرص استثمارية واعدة. ويسعى البنك إلى المزيد من التوسع في الفروع الجديدة لا سيما في المدن الجديدة، معتمدين في ذلك على أحدث التكنولوجيا المالية المتطورة تماشياً مع خطة التحول الرقمي وبما يساهم في استقطاب شرائح جديدة من العملاء".

وسيقدم المقر الجديد لفرع QNB مصر بمدينة العلمين الجديدة، جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات بما في ذلك الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع والشهادات، إلى جانب أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي تتيح للعملاء إدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان على مدار الساعة.