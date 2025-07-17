العثور على جثة مجهولة الهوية بمنطقة السكة الحديد بأحد مراكز الدقهلية

عثر عدد من المواطنين على جثه مجهولة لشخص بأحد المناطق بنبروه وتم نقل الجثة لمستشفى نبروه بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديريه امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور عدد من الأهالي على جثه مجهولة بجوار السكة الحديد بعزبه السياح التابعة لمركز نبروه.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثة مجهولة الهوية والعنوان ملقاة بجوار السكة الحديد وبالقرب من محنة مياه العمدة .

فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف غموض الحادث ومعرفة هوية الجثة المجهولة الهوية

تم نقل الجثة إلى مستشفى نبروه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.