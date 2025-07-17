بسمة جميل: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد استقرار المنطقة

أدانت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا صريحًا لاستقرار المنطقة.



وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير عبّر بوضوح عن موقف الدولة الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، وشدد على خطورة التصعيد الإسرائيلي وتبعاته الإقليمية، مشيرة إلى أن مصر تتحرك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الصراع وحماية الشعوب من الانزلاق نحو موجات جديدة من العنف والدمار.

وأوضحت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن الموقف المصري ليس فقط قانونيًا وأخلاقيًا، بل يعكس دورًا تاريخيًا تحمله مصر دفاعًا عن الأمن القومي العربي، واستقرار الشرق الأوسط، ورفضًا لمحاولات فرض واقع جديد بالقوة.



ورفضت "جميل" بشكل قاطع ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" التي يروّج لها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن هذا المشروع هو غطاء زائف لمخطط تهجير قسري يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وتفريغ القطاع من سكانه، تحت دعاوى إنسانية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي.



وشددت جميل، على أن ما يتم طرحه من مخيمات مؤقتة أو مناطق إيواء بديلة هو امتداد لسياسات التطهير العرقي التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، وتقوض فرص الحل العادل وتدمر أي أفق للسلام.



وأكدت جميل، أن مصر قيادة وشعبًا ترفض هذا المشروع جملة وتفصيلًا، وتعتبره مساسًا مباشرًا بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر النقل القسري للسكان أو تغيير الطابع الديموغرافي للأرض المحتلة.

واختتمت بسمة جميل بيانها، بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية، وتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين دون شروط، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي أيضا لوقف الانتهاكات، وحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، والسيادة، والاستقلال.