هل يجوز لي الدخول على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: انه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على كل ، وهو محرمٌ شرعًا، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه. أما إذا كانت خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.

هل فلوس مقاهي الانترنت حلال ؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال أحد متابعيها حول مشروع مقاهى الإنترنت، جاء نصه: "هل الاكتساب من مشروع مقاهي الإنترنت حلال شرعًا؟".

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الاكتساب من مشروع مقاهى الإنترنت حلال شرعًا، وأما استخدام الإنترنت فتقع المسئولية على من يستخدمه؛ فمن يستخدمه في أغراض نافعة فلا إثم عليه.

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "أما من يستخدمه بصورة غير شرعية فهو المسئول شرعًا عن تصرفه، ولكنه ينبغي على من يدير مقاهي الإنترنت أن يراعي الله تعالى، وأن يلتزم بالقوانين المنظمة لعمل مثل هذه المشاريع".

حكم استخدام الانترنت المتوفر فى العمل

ما حكم استخدام الانترنت المتوفر في العمل هل هو جائز.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأمر يتوقف على ما تقره جهة العمل، فيتوقف استخدام الموظفين للانترنت في جهة أعمالهم حسب ما تتيحه جهة العمل، فإذا أتاحت جهة العمل استخدامه بشكل عام، فهو جائز، ولكن إذا حددت استخداما معينا للإنترنت فلا يجوز استخدامه إلا فيما حددته فقط.