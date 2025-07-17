السيطرة على حريق محول كهرباء بقرية العزية بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء قرية العزية بمركز منفلوط مما أسفر عن انقطاع الكهرباء بالقرية.

نشوب حريق في محول كهرباء

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في محول كهرباء بقرية العزية.

انتقل الى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والاطفاء و إدارة هندسة كهرباء منفلوط وتم فصل الكهرباء عن المحول والسيطرة على الحريق وجاري استبدال محول الكهرباء بأخر جديد، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.