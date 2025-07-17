قوات الإنقاذ النهري تواصل البحث عن 3 شقيقات غرقن بإحدى الترع بأسيوط

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط جهودها في اعمال البحث عن 3 أطفال شقيقات لقوا مصرعهم غرقًا داخل مياه الترعة بقرية نزلة عطية التابعة لقرية العقال البحري بمركز البداري.

غرق 3 أطفال داخل ترعة

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق 3 أطفال داخل ترعة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأسفرت التحريات الأولية أن الأطفال هن "آيه.إ.م" وشقيقاتها "إسراء"9 أعوام، و"أسماء" 7 أعوام، فيما تجرى عمليات البحث عن المفقودين، مع الدفع بعدد من الغواصين وتكثيف جهود البحث تحت المياه.

وجارى تحرير المحضر بالواقعة والعرض على النيابة .