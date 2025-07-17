ماهر فرغلي: إعلان حظر جماعة الإخوان الإرهابية بالولايات المتحدة اقترب

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن هناك تقرير فرنسي حذر مؤخرا من خطورة الإخوان، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته هناك نمو صامت للسلفية في أورويا وخاصة ألمانيا.

وقال ماهر فرغلي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنالغرب يجرب أساليب بالية في مواجهة الإخوان، مؤكدا أن الأمر مختلف في بريطانيا كون الإخوان بالنسبة لهم حليف يمكن استخدامه وقت الحاجة.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن إعلان حظر جماعة الإخوان الإرهابية بالولايات المتحدة اقترب.

وأشار ماهر فرغلى إلى أنه إذا لم تقم ثورة 30 يونيو، لكان هذا يعني استمرار حكم الجماعة ولحدثت هجرة من دول أخرى إلى سيناء، ولأصبحت مصر مقر لهذه التنظيمات ومهدد إقليمي لتكون أداة لتهديد المنطقة.