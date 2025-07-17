يمامة: لا نكتفي بالسياسة .. بل نستلهم قيم الوفد من كتاب الله

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن اسم الوفد ليس مجرد عنوان لحزب سياسي، بل تعبير عن قيم أخلاقية ووطنية راسخة، مشيرا إلى أنه يكفينا فخرًا أن كلمة ‘وفدًا’ وردت في القرآن في سياق تكريم المتقين.

وقال عبد السند يمامة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن اسم حزب الوفد ورد في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: "يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا"

وأوضح يمامة أن ذكر كلمة وفدًا في الآية يعكس رمزية إيجابية تحمل دلالة على النُبل والطهر والإصلاح، وهي القيم التي تأسس عليها حزب الوفد منذ نشأته.