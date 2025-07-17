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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صبحي : نُفعل دور النشاط الرياضي داخل مراكز الشباب

وزير الرياضة
وزير الرياضة
هاني حسين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة قدمت منذ عام 2018 قانون الهيئات الشبابية، ضمن رؤية لتطوير مراكز الشباب، وقال: «أردنا أن نُفعل دور النشاط الرياضي داخل مراكز الشباب، لكن مع إعادة تنظيم شكل إدارتها، بحيث لا يكون للجمعيات العمومية أو مجالس الإدارات صلاحية الانتخاب».

وقال صبحي، في حوار مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، إن  الوزارة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إعادة بناء العلاقة مع الاتحادات الدولية الرياضية، بعد فترة من التباعد نتيجة وجود فجوة بين شكل الدوري المحلي على سبيل المثال والجهات الدولية المنظمة.

وتابع «العنصر الذي كان يمثل النشاط داخل الاتحاد الدولي كان يفتقر أحيانًا للتنسيق مع شكل الدوري المحلي، ما خلق نوعًا من الفصل بين الجانبين».

وأضاف: «استطعنا تجاوز هذه الفجوة، من خلال دعوة جميع الاتحادات الرياضية المصرية، وبناء علاقات مباشرة مع الاتحادات الدولية، مما أتاح لنا التواصل الفعّال مع اللجنة الأولمبية الدولية ورؤساء الاتحادات الدولية بروح من التفاهم والدبلوماسية الرياضية».

وأوضح الوزير أن هذا الانفتاح أسهم في دعم وتطوير الأنشطة الرياضية محليًا بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز من فرص المشاركة والتأثير في المحافل الخارجية.

الرياضة وزير الرياضة مراكز الشباب اخبار التوك شو مصر

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