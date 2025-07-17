ضبط 43 طن PVC و480 زجاجة زيت مجهولة المصدر بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، برئاسة المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بحملات مفاجئة، رافقه خلالها محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التزام المخابز والأسواق بكافة التعليمات واللوائح التموينية.

وأسفرت الحملات ، عن تحرير 84 مخالفة، منها 69 مخالفة في مجال المخابز، تشمل نقص وزن، تصرف في الدقيق، عدم إعطاء بون، أدوات غير نظيفة، بدون سجل أو ميزان، مخالفة المواصفات، عدم وجود ماكينة صرف، توقف أو نهاية إنتاج، وفي مجال الأسواق، تحرير 15 مخالفة، تشمل عدم إعلان أسعار، غش تجاري، بدون فواتير، علامة تجارية مخالفة، أوكازيون.

حيث تم ضبط 43 طنًا من مادة PVC متعددة الأنواع، تم تداولها بدون فواتير تثبت مصدرها، وضبط 480 زجاجة زيت حر، تم التحفظ عليها لعدم وجود فواتير أو بيانات تجارية تدل على مصدرها، كما تم ضبط خزان زيت سعة 400 كيلو، 5 جركن طحينة، 10 جركن زيت غش تجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.