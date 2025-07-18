رجعها بورقة عرفي.. رانيا فريد شوقي تدعم بوسي شلبي

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على دعم الإعلامية بوسي شلبي، بعد تصاعد الأزمة الأخيرة التي تواجهها، في ظل دعوى قضائية من عائلة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، يطالبون فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، متهمين شلبي بالتشهير وتزوير عقد الزواج من الفنان الراحل.

وعبر حسابها على "إنستجرام"، نشرت رانيا فريد شوقي رسالة مطولة، قالت فيها:"ما طلعتش مديرة أعماله، ولا رجعها بورقة عرفي، ده هو بنفسه اللي راح بقسيمة الجواز سنة 2004. غريب أوي إن الخبر ده مش واخد حقه، عكس الخبر اللي دانها وشهّر بسمعتها".

وتابعت: "ولا ده خبر بيرد على كل المشككين واللي نتجوا في أعراض الناس.. ربنا اسمه الحق، وقال: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾."

واختتمت رسالتها بالتأكيد أن الحق لا بد أن يظهر مهما طال الزمن، في إشارة إلى وقوفها الكامل بجانب بوسي شلبي في أزمتها.