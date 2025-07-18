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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آدم ساندلر: كارل ويذرز كان سيؤدي دورا مهما في 2 Happy Gilmore قبل وفاته

آدم ساندلر وكارل
آدم ساندلر وكارل
شروق سلامة

أعلن الممثل والكاتب الأمريكي آدم ساندلر أن النجم الراحل كارل ويذرز كان سيؤدي دورًا محوريًا في فيلم Happy Gilmore 2 المنتظر، قبل وفاته في الأول من فبراير 2024 عن عمر ناهز 76 عامًا.

وفي مقابلة حديثة مع موقع Collider، أوضح ساندلر أن شخصية “تشوبس بيترسون”، التي قدّمها ويذرز في الفيلم الأصلي عام 1996، كانت محورية في النسخة الأولى من سيناريو الجزء الثاني. وأضاف: “كان لكارل دور ضخم. كنا متحمسين للعمل معًا، لكن وفاته كانت صدمة مؤلمة، واضطررنا لإعادة كتابة الكثير من القصة.”


يُذكر أن شخصية “تشوبس” ظهرت في الجزء الأول كمدرب Happy Gilmore، لاعب الهوكي الذي تحول إلى لاعب غولف، وانتهى به الأمر إلى موت ساخر إثر سقوطه من نافذة. ورغم وفاته، عاد في أحد المشاهد من السماء.


 

وكانت النسخة الأولية من Happy Gilmore 2 تتضمن ظهورًا متكرراً لتشوبس في أحلام البطل، إضافة إلى خط درامي حول ابنه الغاضب من “هابي” بسبب مسؤولية الأخير في موت والده. ساندلر أشار إلى أن روحية “تشوبس” ما زالت حاضرة: “أضفنا إشارات لطيفة تُبرز عظمة تشوبس في الفيلم. كان هذا هو التغيير الأكبر بعد وفاته”.


 

المخرج كايل نيواتشيك أكد في وقت سابق أن “من المستحيل صنع Happy Gilmore بدون تشوبس بيترسون”، مضيفًا أن روح الشخصية “ستبقى حاضرة دائمًا”.


 

وكان ساندلر قد نشر رسالة مؤثرة عبر إنستغرام بعد وفاة ويذرز، قال فيها: “رجل عظيم بحق. ممثل رائع. رياضي مذهل. ذكي، وفي، ومضحك. أحب أبناءه أكثر من أي شيء. كان محبوبًا من الجميع”.


 

الجزء الثاني من Happy Gilmore سيُعرض على نتفليكس في 25 يوليو 2025، ويضم إلى جانب ساندلر، كوكبة من النجوم أبرزهم كريستوفر ماكدونالد، جولي بوين، بن ستيلر، ودينيس دوغان، بالإضافة إلى انضمام أسماء جديدة مثل ترافيس كيلسي وباد باني.


 

كارل ويذرز آدم ساندلر Happy Gilmore 2

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