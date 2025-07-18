آدم ساندلر: تايلور سويفت لطيفة للغاية مع عائلتي

عبّر الممثل آدم ساندلر عن إعجابه الكبير بالمغنية العالمية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، خلال مقابلة جديدة مع برنامج Entertainment Tonight بمناسبة قرب عرض الجزء الثاني من فيلمه الشهير Happy Gilmore.





ساندلر، البالغ من العمر 58 عامًا، تحدث برفقة الممثلة جولي بوين، عن كواليس مشاركة ترافيس كيلسي، نجم فريق Kansas City Chiefs، في الفيلم المنتظر، قائلاً: “ترافيس رجل لطيف للغاية، نبيل ومضحك لأقصى درجة. يذكرني بأصدقائي في المدرسة الثانوية. وجوده جعلني أشعر وكأنني عدت للزمن الجميل”.

وأضاف ساندلر: “ترافيس ممثل رائع، وإنسان عظيم. هو نجم حقيقي”.





ويشارك كيلسي، البالغ من العمر 35 عامًا، في الفيلم كأحد ضيوف الشرف، إلى جانب مجموعة من الأسماء اللامعة مثل باد باني، سكوت مسكودي، وعدد من لاعبي الغولف المحترفين.





أما عن تايلور سويفت، التي تربطها علاقة عاطفية بكيلسي، فقد امتدحها ساندلر بحرارة قائلاً: “تايلور مذهلة. إنها لطيفة جدًا مع عائلتي، وكانت دائمًا كذلك. التقت بأولادي عدة مرات، وهي دائمًا دافئة وودودة معهم بشكل غير عادي”.





وأشار إلى أن تايلور احتضنت ابنتيه، سادي وساني، خلال العرض الأول لفيلم The Eras Tour في لوس أنجلوس عام 2023، وهو موقف وصفه بأنه “لا يُنسى”.





وفي وقت سابق، كشف ساندلر خلال ظهوره في بودكاست Conan O’Brien Needs a Friend أنه يشعر ببعض التوتر في حضور سويفت، قائلاً: “أتوتر قليلًا فقط لأنني لا أريد أن أفسد اللحظة على بناتي… أحاول أن أبدو هادئًا، لكنني لا أتمكن دائمًا من ذلك”.





يُعرض Happy Gilmore 2 على منصة Netflix في 25 يوليو 2025، ويشهد عودة نجوم الفيلم الأصلي مثل كريستوفر ماكدونالد، بن ستيلر، ودينيس دوغان، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة.



