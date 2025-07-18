قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار استوائية غزيرة تهدد ملايين الأمريكيين بفيضانات خطيرة
حقيقة طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي
القناص.. الزمالك يتحرك لاستعادة نجم مصري محترف في أوروبا
التأمين الشامل: التوسع في الشبكة الصحية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية
توجيهات من الصحة بـ تيسير إجراءات خدمة المواطنين في محافظة مطروح
مواعيد مباريات الزمالك في معسكر العاصمة استعدادا للموسم الجديد
1810 فرصة عمل في 11 محافظة.. تفاصيل التقديم والرواتب
تفاصيل تتويج المصري عبد الرحمن سامح ببطولة العالم في الشطرنج تحت 12 عامًا
المبعوث الأمريكي الخاص بالرهائن: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة أقرب من أي وقت مضى
بعد ارتفاع درجات الحرارة.. روشتة تحميك من ضربة الشمس
مستقبل حراسة الزمالك.. قرار جديد بشأن محمود الشناوي
الاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا تستهدف المصارف والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آدم ساندلر: تايلور سويفت لطيفة للغاية مع عائلتي

آدم ساندلر عن تايلور وصديقها
آدم ساندلر عن تايلور وصديقها
شروق سلامة

عبّر الممثل آدم ساندلر عن إعجابه الكبير بالمغنية العالمية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، خلال مقابلة جديدة مع برنامج Entertainment Tonight بمناسبة قرب عرض الجزء الثاني من فيلمه الشهير Happy Gilmore.


ساندلر، البالغ من العمر 58 عامًا، تحدث برفقة الممثلة جولي بوين، عن كواليس مشاركة ترافيس كيلسي، نجم فريق Kansas City Chiefs، في الفيلم المنتظر، قائلاً: “ترافيس رجل لطيف للغاية، نبيل ومضحك لأقصى درجة. يذكرني بأصدقائي في المدرسة الثانوية. وجوده جعلني أشعر وكأنني عدت للزمن الجميل”.

وأضاف ساندلر: “ترافيس ممثل رائع، وإنسان عظيم. هو نجم حقيقي”.


ويشارك كيلسي، البالغ من العمر 35 عامًا، في الفيلم كأحد ضيوف الشرف، إلى جانب مجموعة من الأسماء اللامعة مثل باد باني، سكوت مسكودي، وعدد من لاعبي الغولف المحترفين.


 

أما عن تايلور سويفت، التي تربطها علاقة عاطفية بكيلسي، فقد امتدحها ساندلر بحرارة قائلاً: “تايلور مذهلة. إنها لطيفة جدًا مع عائلتي، وكانت دائمًا كذلك. التقت بأولادي عدة مرات، وهي دائمًا دافئة وودودة معهم بشكل غير عادي”.


 

وأشار إلى أن تايلور احتضنت ابنتيه، سادي وساني، خلال العرض الأول لفيلم The Eras Tour في لوس أنجلوس عام 2023، وهو موقف وصفه بأنه “لا يُنسى”.


 

وفي وقت سابق، كشف ساندلر خلال ظهوره في بودكاست Conan O’Brien Needs a Friend أنه يشعر ببعض التوتر في حضور سويفت، قائلاً: “أتوتر قليلًا فقط لأنني لا أريد أن أفسد اللحظة على بناتي… أحاول أن أبدو هادئًا، لكنني لا أتمكن دائمًا من ذلك”.


يُعرض Happy Gilmore 2 على منصة Netflix في 25 يوليو 2025، ويشهد عودة نجوم الفيلم الأصلي مثل كريستوفر ماكدونالد، بن ستيلر، ودينيس دوغان، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة.


 

آدم ساندلر ترافيس كيلسي تايلور سويفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

وسام ابو علي

نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو على

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي لهذا النادي

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

ما هو المرض الذي أصاب دونالد ترامب؟.. الأعراض والأسباب

ترامب
ترامب
ترامب

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

مازدا fast and farious
مازدا fast and farious
مازدا fast and farious

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد