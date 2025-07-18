ملكة جمال سابقة تكشف عن إشارة خفية لـ تايلور سويفت في حمامها

في لمحة غير متوقعة تجمع بين الديكور والفن، كشفت جوردن هدسون، ملكة الجمال السابقة (24 عامًا)، عن وجود “بيضة عيد” فنية خفية في حمامها مع حبيبها مدرب كرة القدم الشهير بيل بليتشيك (73 عامًا)، تعود إلى النجمة العالمية تايلور سويفت.





هدسون نشرت على خاصية القصص في حسابها على إنستغرام يوم 17 يوليو، مقطع فيديو من داخل حمام منزلها الذي تشاركه مع بليتشيك، يظهر فيه ورق حائط مميز مصنوع بالكامل من صفحات صحف قديمة، عُثر عليها في البنية الأصلية المهترئة للمنزل قبل تجديده.

اللافت أن إحدى القصاصات على الجدار تتضمن صورة للنجمة السينمائية الصامتة “كلارا بو”، والتي ألهمت تايلور سويفت لإطلاق اسمها على إحدى أغنيات ألبومها الأخير The Tortured Poets Department الصادر عام 2024.





رافقت هدسون الفيديو بمقطع صوتي من الأغنية نفسها، وكتبت معلّقة: “لتوّي لاحظت هذا الوجه المتلألئ.” وفي قصة لاحقة، عرضت مزيدًا من تفاصيل الجدار وأشادت بالجانب البيئي من التصميم قائلة: “إعادة التدوير أمر رائع.”





يُذكر أن علاقة هدسون وبليتشيك بدأت في عام 2023، لكن الثنائي لم يعلنا عنها رسميًا إلا في يونيو 2024. ومنذ ذلك الحين، لا تتردد هدسون في مشاركة لمحات لطيفة من حياتهما اليومية عبر إنستغرام، ومنها صور لهما خلال نزهات رومانسية وتعليقات مرحة تسخر من فرق السن بينهما.

في مايو الماضي، نشرت هدسون صورة لعشاء عند الغروب على البحر، وكتبت مازحة: “أولد باي مع أولد باي”، في إشارة طريفة إلى التوابل الشهيرة وعمر حبيبها.







